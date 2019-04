La Fête des Roses et des Plantes fête ses 10 ans avec France Bleu Azur

La Fête des roses et des plantes à la Villa Ephrussi de Rothschild

Un magnifique anniversaire à la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint Jean Cap Ferrat pour tous les amateurs de roses et de plantes le week-end du 4 et 5 Mai

Les amateurs de jardins vont pouvoir échanger avec des exposant-producteurs et participer à des ateliers et animations pour petits et grands tout au long du week-end.

Cette année, les meilleurs rosiéristes de la région mais aussi de l’Isère, de la Provence, de Catalogne et même d’Italie vont présenter leurs collections de roses rouges, jaunes, oranges, violettes ou roses, dans une ambiance chaleureuse et amicale au sein des jardins luxuriants de la Villa.

Au programme du week-end

Des animations pour les enfants , pour les parents , des conseils des jardiniers et des professionnels du monde végétal, ateliers de jardinage et danses chorégraphiées sur les bassins de la Villa.

Jouez avec France Bleu Azur et gagnez vos invitations pour fêter les dix ans de la fête des roses et des plantes à La Villa Ephrussi de Rothschild