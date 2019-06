Fête des Tuileries 2019 : pas de sonorisation mais beaucoup d'attractions

Bientôt la fin du Bac et les vacances d'été arrivent à grand pas. Tant mieux. vendredi après-midi débute la Fête des Tuileries, dans le jardin des Tuileries, à Paris. L'occasion pour les petits comme les plus grands de se retrouver autour d'une barbe à papa et d'attractions de folie !

1er Arrondissement, Paris, France

Le 21 Juin est synonyme de fête. En parallèle de la traditionnelle Fête de la musique, il est gage d'amusement et d'animations, placé sous le signe de l'ouverture de la Fête des Tuileries. Petite visite de la Fête avec Amine Habert de France Bleu paris.

Le parc d'attraction, deuxième plus grande fête parisienne derrière la Foire du Trône, est en passe de rouvrir ses portes.

Construction parc attraction Tuileries - Amine Habert

En plein cœur de Paris, cette institution vieille de vingt ans est située entre le Louvre d'un côté, la place de la Concorde, l’avenue des Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe de l'autre. Un lieu idéal pour une petite sortie sur Paris, mêlant distractions sur les aires de jeux et contemplation face à ces monuments chargés d'histoire qui font l'âme de la France.

Grande Roue dans le Jardin des Tuileries - Amine Habert

Ouvert à compter du vendredi 21 juin et ce jusqu'au dimanche 25 août 2019, les plus grands sont les bienvenus pour virevolter à bord du 6G un manège ultra moderne qui tourne à plus de 120 km/h. Les plus jeunes pourront se divertir avec auto-tamponneuses, pêches au canard, ou un toboggan géant.

Concerts et festival jazz seront certainement encore au rendez-vous mais le programme reste à venir.

Pour vous permettre de profiter au mieux de la sérénité du jardin des Tuileries, la fête foraine est dépourvue de toute sonorisation.

Les horaires du parc sont de 11h00 à minuit du dimanche au Jeudi et la fermeture s'effectue à 01h00 les vendredis et samedis.

Concernant les prix, comptez entre 2 et 10 euros selon les goûts et les âges des enfants (les adultes peuvent aussi participer).