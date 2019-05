La Fête du Bois à Marigny-le-Lozon le 23 juin

Entre Coutances et Saint-Lô, la commune de Marigny-le-Lozon dans la Manche attend plus de 3000 visiteurs pour l’édition 2019 de la Fête du Bois, le 23 juin prochain. Le thème de cette année : Le bois et la maison.