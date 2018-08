La Ferme BECK, productrice de Houblon et de la Bière la Hommelpap organise sa 12 ème grande fête de la cueillette du houblon .

« La nuit du Houblon » le vendredi 31 août

Cette année, l’association « Hommelpap » a décidé de renouveler l’événement, et de l’innover avec l’arrivée d’une nouvelle animation : « la Nuit du Houblon », qui aura lieu le vendredi précédant la journée de fête, soit le 31 août 2018 en soirée.

Il s’agira d’un festival qui accueillera plusieurs groupes musicaux de renommée internationale, avec notamment, en tête d’affiche, le groupe de folk irlandais «The Dubliner’s ».

En effet, outre l’aspect familial qui en découle depuis toujours, les dernières éditions de la Fête de l’Hommelpap ont vu apparaître un nouveau public, jeune et dynamique, demandeur d’un nouvel aspect culturel et musical. Ce nouveau public est constaté depuis l’arrivée de nouveaux groupes de musique folk sur le site de la fête.

C’est pourquoi l’association a décidé de consacrer une soirée spéciale dédiée à cette ambiance de festival, afin qu’il ne prenne pas le dessus sur l’ambiance, plus traditionnelle, du dimanche. Il permet aussi et surtout de satisfaire les amateurs de ce style de musique.

A l’occasion de cette soirée, nous attendons un public nombreux, sachant l’engouement qu’entraîne ce type de prestation et aux retours positifs que nous avons eus à l’évocation de ce concert.

Qui plus est, cet événement amènera un public de toute la région franco-belge et sera bénéfique d’un point de vue touristique, pour la commune et ses environs, avec notamment des demandes de restauration et de logement sur le territoire.

Le prix de l’entrée au concert est de 15 € sur place. Les spectateurs peuvent se munir d’une entrée en prévente sur réservation par internet : www.weezevent.com. Le prix de l’entrée en prévente est de 12€.

Un parking gratuit est mis à disposition des visiteurs à proximité de l’entrée. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite dans son ensemble.

The Dublin Legends

The Dubliners est un groupe de folk irlandais, formé en 1962, parmi les plus anciens encore en activité et parmi les plus populaires. Ils ont connu une renommée à portée internationale. Cinquante ans plus tard, le groupe mythique s’est re-formé sous le nom de « The Dublin Legends » et continue d’interpréter leur répertoire d’époque à travers le monde.

Il se produira à l’occasion de « La Nuit du Houblon » pour un concert unique en France.

La fête du Houblon et de la Bière* Hommelpap

En 1996, la famille Beck lance la fête de l’Hommelpap, avec pour projet de reconstituer les pratiques de cueillette d’antan et d’aujourd’hui et de les faire découvrir au grand public. Il s’agit d’une fête champêtre, sur l’exploitation familiale, autour de la cueillette du houblon et de la bière* "Hommelpap" produite sur place.

C’est une fête familiale, ouverte à tout public. Elle accueille des visiteurs de l'ensemble du territoire de Lille à Dunkerque, de Ypres à Bruay-la-Buissière.

La plupart provient des Hauts-de-France et de Belgique. La fréquentation est constamment croissante.

Le prix d’entrée sur le site de la fête est de 6€ / adulte et gratuit pour les enfants de moins de douze ans. Chaque visiteur repart avec un boc sérigraphié à l’effigie de la bière* Hommelpap.

Un parking gratuit est mis à disposition des visiteurs à proximité de l’entrée. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite dans son ensemble.

Cette fête se veut familiale et conviviale avec des activités adaptées aux petits et grands. Ainsi, tout au long de la journée, les visiteurs peuvent profiter de nombreuses activités :

– Démonstration de la cueillette du houblon sous différentes formes : cueillette d'antan à la main dans la houblonnière avec d'anciens cueilleurs et les Amis de la Bière*, cueillette traditionnelle avec mirador, cueillette au champ

– Vente de lianes de houblon

– Découverte de la ferme et de ses animaux , avec notamment les chevaux flamands

– Promenade en charrette avec les chevaux de trait

– Démonstration du travail du maréchal-ferrant

– Spectacles de chevaux de trait flamands

– Cuisson de faluches au feu de bois sur place

– Jeux flamands

– Piscine de paille

– Vente de produits régionaux et présence d'artisans et producteurs locaux (de Bailleul et environs)

– Toute la journée, concert en plein air

– Restauration sur place : repas et goûter champêtres (barbecue : saucisses et lard grillés, cochon grillé, assiettes campagnardes, faluches, tartes, ...)

– De 18h à 20 h veillée champêtre ‘embrasement du "chu", repas autour du cochon grillé

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.