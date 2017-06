La fête du lin 2017 à Routot

Une journée festive et conviviale avec au programme : marché d’exposants, défilés de mode, conférence, visite de l’usine de teillage, animations pour adultes et enfants, balades en calèches, atelier culinaire et une multitudes d’autres activités

Toute la journée:

Visite de la maison du lin

Marché des artisans sur le thème du lin: tissu au mètre, linge de maison, produits pour le corps...

Démonstration de teillage au Moulin Flamand

Démonstration de fabrication de teintures végétales

Démonstration de dentelle en lin dans le musée

Exposition de machines pour la culture du lin

Stand association Terres Vivantes: vente de pain au lin cuit au four à pain, librairie sur le thème de la nature, découverte des plantes sauvages

Balades en calèche

A 11h30, 15h30 et 16h30 défilé de mode 100% lin par AnneFo, voyage vers le japon

A 14h,15h, 16h et 17h visites guidées de la coopérative de teillage Terre de lin

A 11h, 15h et 16h30 ateliers de fabrication de fleurs et oiseaux en feutrine de lin

A 17h atelier culinaire par le chef Patrick Bourgeois