La fête du Pain à Saint-Bonnet-Le-Courreau ce Dimanche !

Vous sentez la bonne odeur du pain cuit au four ?

Ce Dimanche 12 Mai, le Moulin des Massons vous accueille dès 10h :

Visite guidée du Moulin

Cuisson de la 1 ère fournée

Animation musicale

Ventes de pain et de pâtés aux pommes

.

Le pain des Massons est composé de farine de blé écrasée à la meule de pierre, d'un levain de seigle, et de diverses graines; le tout cuit au four à bois !

Les différentes fournées se succéderont tout au long de la journée.

En 2002, ce moulin est né de la passion d’une poignée d’amis autour du propriétaire, l’écomusée du Moulin des Massons, lui, est ouvert depuis 2004.

Il offre aux visiteurs de découvrir la fabrication de l’huile, le sciage du bois et la production d’électricité, le tout, à la force de l’eau.

André LAURENT - Président de l'association Au Tré de l'Iol- Moulin des Massons : " Au Moulin des Massons, on vient en curieux, on y revient avec famille, amis et groupes".