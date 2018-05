France Bleu Gironde fête le vélo ! De Bordeaux au parc Palmer de Cenon. Une journée en famille et entre amis dimanche 3 juin.

Dimanche 3 juin, France Bleu Gironde enfourche son vélo pour la 22ème édition de la fête du vélo, initiée par l'association Vélo cité. Vélo-Cité permet de rassembler et de défendre les intérêts des cyclistes, de promouvoir et développer l'usage de la bicyclette comme moyen de déplacement au quotidien, pour le plus grand nombre et comme réelle alternative à la voiture individuelle.

La Fête du Vélo, événement national, a pour objectif de rassembler la communauté cycliste et le réseau vélo. A travers une expérience festive et des animations démontrant que le vélo est accessible facilement, source de plaisir, de santé et de convivialité, il s'agit aussi de faire découvrir le vélo à de nouvelles personnes, d’encourager les familles et amis à se déplacer ensemble à vélo.

Vélo à Bordeaux © Getty - Getty

10h : Rendez-vous place de la Victoire à Bordeaux pour le départ du cortège

10h30 : Balade urbaine musicale à vélo de Bordeaux à Cenon / Animations dans la côte des 4 pavillons

12h : Arrivée au parc Palmer de Cenon avec un apéritif en musique / Discours d'inauguration > Ouverture du vélo village (animations, sensibilisation Bourse aux vélos, bourse aux pièces, animations, expositions, tests de vélo, balades …)

Pic-nic ou restauration sur place avec les foodtruck à vélo

15h : Spectacle familial : Sâadikh le fakir

17h00 : Bal électro jazz avec le Slowfest Orchestra en clotûre

Consultez le Programme complet.