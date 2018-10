Cette année, la fête du ventre envahit la rue Jeanne d'Arc, en plus du quartier du vieux marché!

Autour de 180 producteurs, la Fête du ventre et de la Gastronomie normande réunit chaque année, artisans et chefs rouennais qui n’ont qu’une seule et même envie : faire partager leur passion pour la gastronomie.

L'invité d'honneur de la Fête du ventre 2018 sera Olivier DA SILVA, chef étoilé, du restaurant l'ODAS à Rouen.

Olivier Da Silva chef du restaurant l'Odas à Rouen - Photo: lodas.fr

Les animations:

-Des démonstrations culinaires auront aussi lieu Place de la Pucelle:

Samedi 13/10 le matin, découverte des métiers de la boulangerie,pâtisserie , chocolaterie, et l'après midi, battle des élèves des lycées hôtelliers de Louviers et Canteleu.

Dimanche 14/10 le matin, carte blanche à Olivier Da Silva et l'après midi William Truong de l'Hostellerie St Pierre, Pierre Letard du restauranr Dinette, Camille Hervé de la brasserie des 2 rois et Josselin Morin de l'Auberge St Maclou.

Samedi de 9h à 11h à l'office de tourisme, finale du concours de la tarte aux pommes.

Le stand des restaurateurs:

Samedi et dimanche retrouvez les chefs qui prépareront leurs spécialités devant vous.

Pour la huitième année consécutive, des photographes normands exposeront leurs œuvres à l'Hotel de Bourgtheroulde, 15 place de la Pucelle à Rouen et participeront à notre concours annuel des photographes. L'entrée du Salon est libre.

Sans oublier les fanfares , troupes de danses et musiciens de rues.

La fête du ventre sur France Bleu Normandie:

Mercredi 10 octobre à 10h On cuisine ensemble avec Annie Le Fleouter, Fred Romanuik et les élèves des lycées hôtelliers qui participent samedi à la battle

Vendredi 12 octobre à 10h On cuisine ensemble avec Annie Le Fleouter, Fred Romanuik et le chef invité d'honneur cette année Olivier Da Silva

Samedi 10h/12h30 Le grand agenda du Week-end avec Pascal Vaillant en direct du centre ville de Rouen