La quatrième édition de la Fête internationale des marchés, parrainée cette année par Luana Belmondo et Jean-Luc Petitrenaud, a été annoncée et aura lieu du 11 au 27 mai. Deux semaines de rencontres, de partages, d'animations et de moments de fête !

Pour cette édition 2018, plus de 1000 marchés en France ont annoncé leur participation, une mobilisation qui touche plusieurs millions de personnes.

Une fête populaire et conviviale

Les marchés restent avant tout un lieu d'échange et de rencontre et un temps fort de la vie locale. Symboles d'un cadre de vie agréable, les marchés incarnent aussi la proximité, la qualité des produits souvent issus de circuits courts, des valeurs de plus en plus importantes pour les consommateurs.

Luana Belmondo et Jean-Luc Petitrenaud les deux parrains de la Fête des marchés ont prévu de se déplacer dans toute la France tout au long de la quinzaine à la rencontre des producteurs, des commerçants et du public.

Au programme de nombreuses animations, rencontres avec des producteurs, ateliers cuisine, dégustations de produits locaux, moments festifs proposés par les villes

Animation Fête des marchés - Fête des Marchés