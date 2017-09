La Fiesta des Suds : Amadou & Mariam, Chinese Man et Keziah Jones au Dock des Suds à Marseille

Ecoutez France Bleu Provence et gagnez vos invitations à la Fiesta des Suds à Marseille.

Du 18 au 21 octobre, la 26ème Fiesta des Suds cultive l’art des contrastes et des rencontres inattendues. Avec ses têtes d’affiches brûlantes, ses prodigieux talents émergents, ses esthétiques futuristes et ses héros musicaux actuels, l’affiche 2017 égrène des artistes d’Afrique du Sud, du Nigéria, du Burkina, du Canada, du Japon, du Liban, de France, du Mali, des États-Unis, de Colombie, d’Algérie ou du Royaume-Uni et fait renouer le Dock des Suds avec son glorieux passé portuaire, ouvert sur le monde.