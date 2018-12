La finale de la saison 5 de Prodiges sur France 2 le 29 décembre

Pour la première émission le samedi 22 décembre, quatorze jeunes prodiges, âgés de 10 à 16 ans, étaient en compétition, dans les 3 catégories habituelles : danse, chants et instruments.

Pour la finale de Prodiges, toujours enregistrée à Montpellier et diffusée le samedi 29 décembre à 21h, ils sont encore 9 pour tenter de remporter le titre tant convoité de « Prodige de l'année 2018 ».

Sous l'œil bienveillant du jury – la soprano Elizabeth Vidal, le violoncelliste Gautier Capuçon et la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla - ils s'attaquent cette année encore aux plus grandes œuvres de la musique classique accompagnés par l'Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie, sous la direction de Zahia Ziouani. Ils seront aussi accompagnés et soutenus par Camille Berthollet, lauréate 2014, et Roxane Macaudière, lauréate 2017.