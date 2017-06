La finale du concours d'Stimme : et le gagnant est Gaël Sieffert

Le 10 juin a eu lieu la soirée de la finale du concours d'Stimme, le concours du nouveau talent de la chanson alsacienne, à la salle des Tanzmatten à Sélestat. Et le grand gagnant est

L’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA) et France Bleu Elsass ont organisé la finale du concours de chanson d’Stìmme le samedi 10 juin 2017 aux Tanzmatten à Sélestat.

Lancé en novembre dernier, le concours d’Stìmme avait pour objectif de découvrir les nouveaux talents de la chanson alsacienne. Il a donné l’opportunité à dix chanteurs amateurs d’enregistrer une chanson qui a été diffusée sur France Bleu Alsace et Elsass. Après avoir été plébiscités par le public, les quatre finalistes du concours d’Stìmme - Tatiana Hénius, Maxime Kuhm, Gaël Sieffert et le duo Lucie et Valentin Zaeppfel – se sont affrontés sur la scène des Tanzmatten pour décrocher le titre de grand gagnant. Ils étaient accompagnés par Matskat et Léopoldine HH, artistes de renommée nationale, avec la complicité de Cathy Bernecker.

Gaël Sieffert sur la scène des Tanzmatten à Sélestat © Radio France - Félicien Muffler

Le grand gagnant de la finale de d'Stimme est Gaël Sieffert