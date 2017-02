La finale du concours Miss Prestige National a choisi Saint-Étienne pour son édition 2018

Après Bordeaux en janvier dernier, la prochaine finale de l’élection de "Miss Prestige National" choisit Saint-Étienne et le futur bâtiment de la Comédie pour son prochain concours en 2018

L’annonce officielle en a été faite ce mardi à la mairie de Saint-Étienne avec la présidente nationale du concours, la stéphanoise Christiane LILIO.

Crée en 2010 par Geneviève de Fontenay le comité « Miss prestige National » c’est le grand concurrent de celui du canal historique «Miss France». Les deux comités s’étaient d’ailleurs beaucoup affrontés dans une guerre des miss jusqu’en 2013, mais il semble que les choses se soient apaisées.

En tout cas, cette finale de l’élection de Miss dans le futur bâtiment de la "Comédie" de Saint-Étienne est annoncée comme l’un des évènements importants de 2018 pour la ville.

Les 30 candidates au titre de « Miss Prestige National » passeront une bonne semaine à Saint-Étienne avant le sacre prévu le samedi 13 janvier 2018 … Durant cette semaine de préparation, elle seront toutes filmées et photographiées dans les endroits symboliques du secteur comme Geoffroy Guichard, le Musée de la mine ou le château d’Andrézieux-Bouthéon.

Christiane Lillio Miss france 1968 et présidente du comité © Radio France - yves renaud

C'est une volonté affirmée de la présidente du Comité Christiane LILLIO, élue miss Saint-Étienne en 1967 et Miss France en 68 et qui est devenue depuis la présidente du comité National et du coup, elle est heureuse de pouvoir rendre hommage à sa ville de cœur.

Il y a 50 ans ce sont les stéphanois qui ont fait de moi ce que je suis devenue. Ma région, je l'aime, et ma ville je l'aime et on est là pour faire la fête. Christiane Lillio

