La Foire aux bulots à Pirou les 27 et 28 avril

Pirou, France

La Foire aux bulots de Pirou se déroule chaque année depuis 1996 le dernier week-end du mois d’avril. Au programme de cette grande manifestation populaire dont la réputation dépasse les frontières de la Normandie : la vente de produits de la mer par des professionnels, un marché du terroir, des expositions, un grand vide-grenier, une fête foraine, et des concerts.

Le programme de la Foire aux bulots 2019 à Pirou :

Pendant 2 jours, samedi 27 et dimanche 28 avril sont proposés aux visiteurs :

Des étals de bulots, d'araignées, de seiches, d'huîtres, des produits normands, le marché des environs de Pirou avec des légumes, fromages, pains et autres produits locaux.

Pour se restaurer sous un chapiteau chauffé : des assiettes de la mer, des barquette de bulots, une allée des grilleurs.

Pour en savoir plus la pêche : une exposition sur la pêche aux bulots avec un reportage photographique et un film sur la pêche à bord et l’histoire de la pêche à Pirou depuis les années 50.

Et pour s'amuser : une fête foraine.

Les animations du week-end :

Vendredi 26 avril :

A 20h00 Hyper loto, loto + loto star avec 3000€ de lots. Ouverture des portes à 18h30 sous chapiteau chauffé. Buvette, saucisses, frites. Réservations au 02 33 42 47 48

Samedi 27 avril :

A 10h inauguration de la Foire aux bulots 2019.

A partir de 11h et toute la journée le groupe AMARRAGE est présent sur la foire.

Samedi après-midi, La lyre Pirousaise et ses majorettes animent les rues.

A 17 h sur le car podium de la Région Normandie : Les MOUF MOUF

A partir de 19h sous le chapiteau : restauration en musique avec le groupe CURACAO BLUES.

le groupe CURACAO BLUES

Dimanche 28 avril :

De 9h à 19h vide-greniers

Toute la journée animation par le groupe AMARRAGE

A 15h Concert du groupe LES MOUF MOUF sur le car podium de la Région Normandie

La Foire de Pirou 2019 en pratique :

Samedi 17 et dimanche 28 avril - 50770 Pirou

Les rues à l'intérieur de Pirou seront toutes fermées, barrées pour raisons de sécurité. A partir du rond-point et en direction de la mer, seule la 2ème à droite, la rue de Bretagne sera ouverte.

Il est conseillé de se garer sur le grand parking à côté du Rond-point mis à votre disposition les jours de foire.

Restauration sur place.