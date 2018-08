Elle marque la rentrée : la Foire aux Manèges de Lille

GAGNEZ VOS TOURS DE MANÈGES SUR FRANCE BLEU NORD

C'est un événement familial qu'il ne faut pas manquer ! Esplanade du champ de Mars Lille - 5 minutes à pied du métro Rihour/République.

Manèges, feu d'artifice, gourmandises, peluches, cris de joie et de surprise, c'est sûr, la Foire aux manèges est un incontournable de la rentrée en Nord-Pas de Calais.

Cet univers féerique et magique est l'un des plus important au Nord de Paris par le nombre de manèges, sa diversité et la qualité des attractions toujours plus surprenantes et sophistiquées.

Les familles des forains sont au service des familles de la région pour apporter chaleur, plaisir et amusement au Champ de Mars à Lille.

Les parfums de croustillons, de chichis, de churros et de guimauve vous guideront pour découvrir des attractions insensées ! Les plus sensationnelles parmi les 180 attractions pour petits et grands .

Bonne journée et bon amusement garantis !

JOURNÉE SPÉCIALE D'OUVERTURE LE SAMEDI 25 AOÛT

journée PROMO 1 avec Tour de Manège acheté = 1 Tour de Manège OFFERT / Une parade CIRCUS ( 14h30 - 18h) / Grand Feu d'Artifice (22h)

création davidbriatte.com photo Christophe Pasquet / Les enfants Alizé, Alex, Lucie, Océane, Thimothy

JOURNÉE SPÉCIALE LE MERCREDI 29 AOÛT AVEC PASCAL LE GRAND FRÈRE

Pascal Soetens dit "Pascal le Grand Frère sur C8" sera présent pour des dédicaces et séances photos ( 14h - 18h30)

Une belle ouverture

Création davidbriatte.com photo Christophe Pasquet / Les enfants Alizé, Alex, Lucie, Océane, Thimothé

A ne pas manquer

JOURNÉE SPÉCIALE LE MERCREDI 05 SEPTEMBRE AVEC DES ROBOTS TRANSFORMERS

5 Robots transformes dont raffolent les enfants déambuleront sur la foire (14h30 - 18h30)!

JOURNÉE SPÉCIALE LE SAMEDI 08 SEPTEMBRE AVEC UN GALA DE CATCH

Un show de 2h30 avec les meilleurs catcheurs du moment! (20h)

Il se passe toujours qq chose à la Foire

JOURNÉE SPÉCIALE LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE AVEC CRAZY JURASSIC DINOSAURE ET LES PERSONNAGES DE PAT' PATROUILLE EN VRAI

Des monstres, dinosaure et dragon sur le Champ de Foire ! (14h30 - 18h) et les personnages de la série TV PAT' PATROUILLE (15h - 18h)

Super génial

JOURNÉE SPÉCIALE LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE

journée PROMO 1 avec Tour de Manège acheté = 1 Tour de Manège OFFERT / Grand Feu d'Artifice (22h)

Et toujours les animations foraines, les manèges, les croustillons, la joie des enfants et des plus grands, bref la fête jusqu'au dimanche 23 septembre ... après la vie redevient normale ...