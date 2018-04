La foire aux manèges de printemps est de retour à Lille sur un champ de Mars rénové avec 2 grands parkings (avec des tarifs réduits), des espaces pour s'asseoir et des commodités. Venez nombreux faire la fête !

Des conditions parfaites pour profiter des attractions pour toute la famille ! Du plus petit manège au plus gigantesque, les frissons sont de tous les âges. Faites-vous plaisir au milieu de la Foire, avec de la musique, des lumières des jeux et des sucreries jusqu'au 1er mai !

La foire reprend sa disposition d'origine, sur une allée centrale entre les deux parkings. Une zone bleue "gros métier" et une zone bleue "enfantin ou stand" sont créées pour cette édition 2018.

Gagnez vos tickets de manèges sur France Bleu Nord !

Les attractions de ce printemps 2018 :

GROS MÉTIERS:



Américan skooter

Universal skooter

Le Mistral (chenille)

Sphinx (palais des glaces)

Palais du rire

Mexico (palais du rire)

Magic gliss (toboggan géant)

Shaker

New dance (break)

Vertical Limit (booster)

X-factory (balancier)

1001 pattes

Le monde de Jurassic Park 3D

Tattoo (coaster "souris folle

MÉTIERS ENFANTINS



Royal baby (pèle-mêle)

Aux jeunes tourquennois (pèle-mêle)

L'idéal enfantin (pèle-mêle) / NOUVEAUTÉ

L'échangeur (circuit enfantin)

Minos "Euro minos"

Baby réaction (petits avions)

Magic world (scalextric)

Pouss-pouss

Boite à rire "Circus"

Sprint Kart (karting enfantin) / NOUVEAUTÉ



STANDS DE JEUX



Vador jador (tire-ficelle)

Lucky Luke (tir au fusil)

New games (cascades)

Ramsès II (cascades)

Overland (cascades)

Michigan jeux (cascades)

New Rolly (cascades)

Chez Pierrot (tir à l'arbalète

Pistol Poker (tir au pistolet)

Pêches aux canards x 6 dont Disney pêche

Tir au but

Mega koepla (jeu de cerceaux)

Chicago (tir au fusil)

Black Legend peluches (chamboule-tout)

Magnum tir (tir au fusil)

People (jeu de tickets)

Mylord (tir au fusil)

Ça cartoon (tir au fusil)

Nombreuses pinces dont B

STANDS ALIMENTAIRES

Lacquemant de Lille (sucré)

Croustillons hollandais (sucré)

Crousti chaud (sucré) / NOUVEAUTÉ

Mignon (sucré) / NOUVEAUTÉ

Pizza pasta & friterie + terrasse (salé)

Maxime frites = bar avec terras

Quelques attractions pour vous donner envie :

