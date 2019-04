La Foire aux Manèges de printemps est installée au Champ de Mars à Lille du 06 avril au 12 mai 2019

Lille, France

Des conditions parfaites pour profiter des attractions pour toute la famille ! Du plus petit manège au plus gigantesque, les frissons sont de tous les âges. Faites-vous plaisir au milieu de la Foire, avec de la musique, des lumières des jeux et des sucreries jusqu'au 12 mai !

Gagnez vos tickets de manèges sur France Bleu Nord

La foire reprend sa disposition d'origine, sur une allée centrale entre les deux parkings. Une zone bleue "gros métier" et une zone bleue "enfantin ou stand" sont créées pour cette édition 2019.

Ce dimanche 07 avril, profitez d'une super réduction : 1 ticket acheté = 1 ticket offert

Téléchargez le document ci-dessous, imprimez -le et présentez -le aux forains pour en bénéficier

En plus des nombreux manèges et stands de jeux et confiseries, les forains vous ont concocté une multitudes d'animations pour tous :

Ouverture de la Foire en Fanfare avec de belles américaines

Une journée verte qui tombe à PILE -

A ne pas manquer

Le feu d'artifice de Lille 3000 "ELDORADO"

Les belles anciennes et nos géants

Profitez, les manèges s'en vont le 13 mai au matin

Bonne Foire aux Manèges de Printemps à tous avec France Bleu Nord !