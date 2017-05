La foire comtoise 2017

Retrouvez France Bleu Besançon en direct de la Foire Comtoise

Chaque jour entre 16h et 19h, retrouvez Dominique Morize en direct de la Foire Comtoise en balade dans les coulisses et auprès des exposants. Dominique vous présentera également toutes les stars invitées à la Foire Comtoise

Samedi 27 mai

Samedi chez vous de 10h à 12h en direct de la Foire Comtoise Dominique sera accompagné de ses deux équipes de joueurs.

Le tee-shirt de l'été de France Bleu Besançon, customisé de sa phrase comtoise, vous sera dévoilé également ce samedi 27 mai 2017

Situé à l’Ouest de Besançon, le parc des expositions Micropolis est accessible par l’A36 et la N57. Sur place, plusieurs parkings (gratuits et payants) quadrillent la foire.

La Gare de Besançon-Viotte est desservie par des TGV, des trains TER Franche-Comté et Inter cités (Paris - Strasbourg - Dole - Dijon - Lyon - Belfore - ...).

En transports en commun, rien de plus simple, il vous faudra prendre le bus 6 ou le bus 14 jusqu’à l’arrêt "Parc des Expositions" ou le tramway jusqu’à la station "Micropolis" ou "Malcombe".

*Tarifs :

*- 6 euros en tarif normal

- 5 euros en tarif réduit (13-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, handicapés, offres promotionnelles)

- 4 euros pour les adultes et 2 euros pour les enfants en tarif CE

- 3 euros pour les 6-12 ans

- Gratuit pour les moins de 6 ans

- Gratuit pour tous le lundi 22 et le mardi 23 mai jusqu’à 14h

- Gratuite le samedi 20 ou 27 mai pour les porteurs de la Carte Avantages Jeunes sur présentation du coupon

- Chaque attraction de la fête foraine à sa tarification propre

Inscrivez-vous et remportez vos deux entrées. 1 gagnants par jour.

Le site de la Foire Comtoise