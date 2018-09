Du 29 septembre au 21 octobre c'est la foire de la Saint Michel à Nîmes. Churros, barbe à papa, auto-tamponneuses et manèges à sensation vous donnent rendez-vous Parvis des Costières, avenue de la Bouvine.

Du 29 septembre au 21 octobre, les cris de joie et de frayeur des enfants vont retentir sur le Parvis des Costières, avenue de la Bouvine pour le retour de la foire d'automne, la foire de la Saint Michel.

Au programme, la traditionnelle pêche aux canards pour les plus petits, les pinces attrape-cadeaux, les manèges à sensations, les auto-tamponneuses et des dizaines d'autres attractions sans oublier les churros, barbes à papa, pommes d'amour, gaufres et autres confiserie qui font le bonheur de tous.

Espace sécurisé, parking gratuit, liaisons bus et trambus.

