France Bleu Paris est partenaire de la 98è Foire de Chatou.

La plus ancienne et célèbre foire de France aura lieu cette année du 15 au 24 mars.

► En savoir + : le site internet de la Foire de Chatou

Raymond Poulidor

Figure incontournable de la légende du Tour de France, Raymond Poulidor surnommé affectueusement « Poupou » bénéficie toujours d’une popularité exceptionnelle.

Son histoire d’éternel second, s’est forgée dans les années 60 et 70, quand il disputait avec Les Cycles Mercier, le Tour de France aux côtés de Louison Bobet, de Jacques Anquetil, d’Eddy Merckx et de Bernard Hinault. Même si Raymond Poulidor n’a jamais remporté le Tour de France et n’a jamais porté le maillot jaune, il détient le record des podiums.

Pour la première fois et avec la complicité de l’association Les Amis de Raymond Poulidor et André Dufraisse, une exposition exceptionnelle retrace l’épopée Poulidor sur le Tour de France.

À travers des trophées, des récompenses, des vélos, des maillots portés par le célèbre cycliste, divers documents, différents modèles réduits, figurines et objets ludiques… la magie du Tour de France apparait dans toute sa splendeur. Cette magnifique collection réunie par Claude Louis, Pierre Barget et Jean-Jacques Chantron, pour la 98e édition de La Foire De Chatou, devrait ravir celles et ceux, pour qui le Tour de France à la même saveur qu’une Foire à la Brocante !

Raymond Poulidor en personne, inaugurera l’exposition le samedi 16 mars.

Le prix Saint-Roch

Une récompense officielle

Créé en mars 1918, le prix Saint-Roch est réapparu en 2018 grâce au Syndicat National du Commerce de l’Antiquité de l’Occasion et des Galeries d’Art. Ce Prix récompense des personnalités du monde de la musique, du théâtre, du cinéma, de la télévision, de la gastronomie et de la culture en général, qui par leur action ou leur passion plébiscitent et valorisent l’Antiquité et la Brocante auprès du grand public.

Un peu d’histoire

La genèse de la Foire de Chatou s’inscrit dans la grande tradition des Foires nées au Moyen Âge.

Chaque année, dans la semaine précédant les Fêtes de Pâques, tous les charcutiers des provinces du pays, se retrouvaient autour de Notre-Dame de Paris pour vendre leur production de viande préparée. Profitant du passage des fidèles revenant des offices, ils étaient certains de faire de bonnes ventes.

Interrompue durant la Révolution Française, la Foire réaparaît en 1804, près de Notre-Dame de Paris puis sur la Place de la Cité. Au milieu du XIXe siècle, la Foire s’élargit aux vêtements, à la ferraille et de nombreux nouveaux marchands y participent. À partir de 1869, la Foire s’installe Boulevard Richard-Lenoir où elle va rester pendant près de 100 ans.

C’est en 1970, que le Préfet de Paris informe le Syndicat National du Commerce de l’Antiquité, de l’Occasion et des Galeries d’Art (SNCAO-GA) que sur délibération du Conseil de Paris, la Foire à la Ferraille peut être transférée hors de la capitale. Ce sera finalement sur la célèbre île des impressionnistes que se déroulera à partir de là, deux fois par an, en mars et en septembre, l’une des plus importantes Foire à la Brocante de France.