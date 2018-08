La foire Sainte-Croix investit la Grand’Lande de Lessay dans la Manche les 7, 8 et 9 septembre. Pendant trois jours, cet évènement agricole unique en Normandie transforme le champ de foire en ferme géante et met à l’honneur les paysans et leur savoir-faire.

Lessay, France

Installée sur les 32 hectares de la Grand’Lande de Lessay (Manche), la foire Sainte-Croix rassemble plus de 1500 exposants et accueille chaque année plus de 350.000 visiteurs. Événement agricole unique aux traditions ancestrales, du 7 au 9 septembre 2018, elle réunit une grande foire aux chiens et à la volaille, quelques 800 chevaux, ânes et poneys, plus de 300 bovins pour le Festival Départemental de l’Élevage.

La foire Sainte-Croix de Lessay, un événement agricole unique en Normandie

Pendant les trois jours de la foire Sainte-Croix plus de 1500 exposants et déballeurs présentent leurs produits allant du matériel agricole à l’équipement de la maison en passant par les engins de travaux publics, les voitures ou la décoration de jardin.

Une fête foraine rythme les trois jours de foire et pour vous restaurer, direction l’allée des rôtisseurs un lieu haut en couleurs et saveurs de la foire.

La foire Sainte-Croix de Lessay à travers l’histoire

Créée au XIe siècle par les religieux de l’abbaye sainte-Trinité de Lessay, la foire Sainte-Croix qui avait pour but de favoriser le développement du commerce et le peuplement du village ne durait qu’une journée. Pour en savoir plus sur l'évolution de la foire à travers les siècles : rendez-vous sur le site de la Ville de Lessay.

Désormais, la grande foire Sainte-Croix de Lessay se déroule pendant trois jours, tous les ans, le deuxième week-end de septembre. La foire de Lessay, évènement agricole unique en Normandie, est une des rares foires qui a su traverser les siècles.

France Bleu Cotentin en direct au cœur de la foire de Lessay :

A partir du vendredi 7 septembre, France Bleu Cotentin installe son studio sur le stand de la Chambre d’agriculture de la Manche pour partager avec vous les trois jours de cet évènement millénaire.

Pour bien circuler pendant ces trois jours de foire, connaitre les parkings disponibles, les voies de contournement, écoutez les infos routes sur France Bleu Cotentin.