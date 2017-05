La Foire de Mai est de retour avec France Bleu Lorraine

La Foire de Mai est de retour du 06 au 28 mai 2017 en partenariat avec France Bleu Lorraine. Plus de 150 manèges, de nombreuses sucreries pour les plus gourmands comme la délicieuse Barbe à Papa, la légendaire Pomme d'Amour... Rendez-vous au Parc des Expositions !

Comme chaque année, la Fête Foraine de Metz fait son grand retour !

Il y en a pour tous les goûts !

Pour les aventuriers en recherche de sensations fortes, le parc d'attractions dispose d'un grand choix de manèges de dernière génération. Et pour que tout le monde puisse passer un agréable moment au sein de la Fête, vous pourrez retrouver des activités à destination des tout petits, tel que la pêche aux canards ou des stands de gourmandises.

Avec sa grande diversité de métiers, la traditionnelle Foire de Mai s’étend sur plus de 60 000 m² et fait partie des plus grandes fêtes foraines de l’Est de la France.

Un p'tit tour à la foire ? - Metz.fr

Les horaires et tarifs réduits

Les Lundis, mardis et jeudis : de 16h à 23h

Les mercredis, dimanches et jours fériés : de 14h à 23h

Les vendredis : de 16h à minuit

Les samedis et veille de jours fériés : de 14h à 1h

Soirée étudiante le 11 mai (1€ de réduction sur présentation de la carte étudiante, pour les manèges affichant l'opération)

Tarifs réduits les samedi 27 et dimanche 28 mai pour les manèges affichant l'opération.

Rendez-vous pour un mois de rires et de folies à la Foire de Mai !!