La Foire de Mai est de retour avec France Bleu Lorraine

La Foire de Mai est de retour du 04 au 26 mai 2019 au Parc des Expositions à Metz en partenariat avec France Bleu Lorraine. On se souvient de l’odeur de la barbe à papa ou des cacahuètes grillées, des cris de joie et des rires d’enfants, du souffle du vent à l’approche de la grande roue.

Comme chaque année, la Fête Foraine de Metz fait son grand retour !

Il y en a pour tous les goûts !

Pour les aventuriers en recherche de sensations fortes, le parc d'attractions dispose d'un grand choix de manèges de dernière génération. Et pour que tout le monde puisse passer un agréable moment au sein de la Fête, vous pourrez retrouver des activités à destination des tout petits, tel que la pêche aux canards ou des stands de gourmandises.

Foire de Mai

Les amateurs d’émotions fortes, de ballades en famille, de découvertes et de défis pourront s’en donner à coeur joie avec :

Des grands classiques comme la pêche aux canards,les auto-tamponneuses, la loterie, le tir, les trampolines, la grande roue mais aussi des manèges à sensations fortes !

Et bien évidemment des points de restauration pour satisfaire tous les goûts.

Avec sa grande diversité de métiers, la traditionnelle Foire de Mai s’étend sur plus de 60 000 m² et fait partie des plus grandes fêtes foraines de l’Est de la France.

Parking offert par Metz Expo Evénements toutes les infos ici

Rendez-vous pour un mois de rires et de folies à la Foire de Mai !!