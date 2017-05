La foire expo internationale de Nancy invite San Franscico

La foire expo internationale de Nancy ce déroulera du 2 au 12 juin 2017 et à pour invitée la ville de San Francisco. France Bleu est partenaire de cette foire est sera dans le Hall B

San Francisco ! Invité de la Foire Internationale de Nancy 2017

Les lumiéres de San Francisco - Foire internationale de Nancy

À travers des décors minutieusement reconstitués et de nombreux objets authentiques, vivez une immersion captivante sur 1500 m² d’exposition, et découvrez l’évolution historique de San Francisco et de la Californie. Une véritable épopée retraçant les origines de la ville et les évènements qui ont marqués son histoire et celle des États-Unis.

Hall San Francisco Californie - Foire internationale de Nancy

…à découvrir dans le Hall D

Découvrez l’histoire de cette ville mythique !

Plongez dans l’histoire de la Californie à travers un parcours qui vous mènera des amérindiens aux premiers colons et ses explorateurs célèbre (La Pérouse, Jack London…). Montez dans un cable car de San Francisco et découvrez les bruits de la ville.

Cable Car (San Francisco) - Foire internationale de Nancy

Visitez Alcatraz et la célèbre cellule d’Al Capone, revivez le tremblement de terre de 1906 ou encore la période 1941-45 et sa flotte américaine du Pacifique, prenez la route 66 à la découverte de ses parcs nationaux et rentrez à San Francisco en plein Summer of Love où images, documents et musiques d’archive achèveront ce décoiffant périple.

Enfin, dégustez un verre de vin de la Napa Valley et quelques spécialités culinaires mexicano-californiennes pour clore un fabuleux voyage.

Encore un peu de cette ville mythique

Le pont du Golden Gate (San Francisco) - Foire internationale de Nancy

San Francisco - Foire internationale de Nancy

Découvrez 3 graffeurs Lorrain : SAKEW, artiste à plein temps originaire d’Épinal, SPINALZOO , partenaire de la MJC Georges-Savouret d’Épinal et THUR, autoentrepreneur en communication orientée vers les disciplines urbaine. La signalétique de la Foire est réalisée par ces 3 artistes. Retrouvez-les en direct sur la Foire les 3 et 4 juin de 14h à 19h en train de graffer une fresque de 8x2m sur le thème de San Francisco à l’extérieur du hall C

Graffe EXPO - Foire internationle de Nancy

Nos artistes en plein graffe - Foire internationale de Nancy

France Bleu en direct de la foire internationale de Nancy

Du 2 au 12 juin France Bleu est présent sur la foire Hall B de 14h00 à 16h00 pour des jeux et de 16h00 à 19h00 pour des émission en direct avec des invités différents tout les jours.

Programme :

Samedi 3 juin :

17h00 Marie Réache – Babeth Plus Belle La vie

Babeth a une idée derrière la tête - Plus belle la vie

Dimanche 4 juin :

17h00 Jean Marc Généreux

C'est d' la bombe La célèbre réplique de Jean Marc Généreux

Jean Marc Généreux - Danse avec les stars

Lundi 5 juin :

16h30 Justine Kamara Miss Lorraine et les prétendantes au titre Miss Lorraine

Justine Kamara Miss Lorraine 2016 pour Miss France © Sipa - Bertrand Noël

17h00 Laurent Maistret - Christian Millette- Jade Geropp

Mercredi 7 juin :

16h45 Morgane Enselme (blogueuse)

16h45 Sylvie Tellier

Sylvie Tellier

17h30 GLORIA (des Kids United)

Gloria - Kids United

Samedi 10 juin :

16h30 Moundir et Kelly "les apprentis aventuriers"

17h30 les élèves de la MAI Et Lisa Mistretta et Valentin Fabien

Lisa Mistretta un lorraine à The Voice - The Voice

Valentin F chante « Your Song » d'Elton John à "The voice" - The Voice

Dimanche 11 juin

16h00 Priscilla et Jooz

priscilla Betti - Pochette de "La vie sait"

Jozz - Laurent Sigwald

INFOS PRATIQUES

Le plan de la foire pour y trouver tous vos exposants !

Plan de la foire internationale

Visitez la foire !

Lieu : Parc des Expositions de Nancy

Horaires : Tous les jours de 11h30 à 20h30 (fermeture des restaurants à 22h30)

4 nocturnes avec concert : samedi 3 juin, mercredi 7 juin, vendredi 9 juin et samedi 10 juin jusqu’à 22h30 (fermeture des restaurants à 00h30)

Tarifs : Entrée : 5€ sur place ; 4€ par la billetterie en ligne

Parking : 1€

Tarifs réduits : Entrée à 1€ pour tous le vendredi 2 juin, premier jour de Foire

Familles nombreuses : 4€/adulte Étudiants, Juniors (12-18 ans), Accompagnant PMR : 2€

Entrée gratuite : Enfants de moins de 12 ans, Personnes à mobilité réduite , le mardi 6 juin pour les plus de 65 ans à l’occasion de la Journée des Séniors et Mercredi 7 juin pour les femmes à l’occasion de la Journée de la Femme

Encore plus d'info pratiques ici.

Rendez vous Hall B avec France Bleu