La Foire Internationale de Rouen met en lumière la ville de San Francisco

10 jours d'animations pour une foire diversifiée et moderne.

Durant 10 jours, 650 exposants seront réunis en un même lieu pour proposer leurs produits et services répartis selon divers univers: Maison; Artisanat & Richesses du Monde, Loisirs & Bien-être,Vins, Terroirs & Restaurants...

La foire en chiffres

89ème édition de la Foire de Rouen

42000 m2 (22000 intérieurs + 20000 extérieurs)

2200 m2 dédiés à l'invité d'honneur: San Francisco

150000 visiteurs attendus

650 exposants

Journées thématiques

Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 mars: Les briques en folie avec les fous de Lego

Lundi 13 mars: 1 jour pour elle , entrée gratuite pour les femmes avec la présence de l’équipe de rugby le Stade Rouennais de 14h à 18h pour une séance de dédicaces

Mardi 14 mars: journée de l'emploi et de l'apprentissage

Mercredi 15 mars: journée BD

Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 mars: 9ème salon régional des mini-entreprises

Dimanche 19 mars: journée loisirs et créations

L'expo événement: SAN FRANCISCO Californie (hall 1)

Un séquoia millénaire, la légende de Zorro, la Ruée vers l’Or, un pont rouge flamboyant et des rues bordées d’élégantes maisons victoriennes, San Francisco se dévoile comme l’emblème de la Californie du Nord.

Des peuples amérindiens à la découverte de la Californie par les premiers explorateurs européens, l’exposition nous ouvre les portes d’un territoire rêvé.

Vivre à l’américaine et plus encore à la californienne, c’est un état d’esprit! Beatniks,Summer of Love, plage et surf sont au coeur de la «californian way of life»!

France Bleu en direct de la foire

Retrouvez Alain BERNARD sur la foire de Rouen (entrée verrière) samedi 11 mars de 10h à 12h30 .