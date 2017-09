La Foire Saint-Denis à Brix, les 30 septembre et 1er octobre

Entre Cherbourg-en-Cotentin, Valognes et Bricquebec, la commune de Brix organise sa traditionnelle foire Saint Denis les 30 septembre et 1er octobre 2017. Cette foire rurale millénaire de la Manche accueille chaque année plus de 25 000 visiteurs.

Sur les 7 hectares du champ de foire s'installent plus de 200 exposants : des commerçants et artisans de toute nature, des "déballeurs" sans oublier de nombreux rôtisseurs. En marge de la partie exposition, une foire aux animaux, des concours de bovins et d'ovins, des animations, des concours hippiques et une fête foraine sont organisés.

Au programme de la foire Saint-Denis à Brix 2017:

Samedi 30 septembre : Foire aux chevaux, ovins et animaux de compagnie, concours d’attelage et CSO, randonnée pédestre, tatouages au henné, chasse à l’arc, exposition de vieux tracteurs et le soir à 21h30 un grand feu d’artifice .

Dimanche 1 octobre : Vide grenier (inscriptions OBLIGATOIRE au 02.33.41.94.41), foire aux animaux de compagnie, concours hippique, démonstration de chiens de troupeaux, chasse à l’arc, animation musicale et présence d’un camp viking.

Pendant tout le week-end les visiteurs pourront profiter de ventes de véhicules neufs et d’occasions sur 3000m2 et d'une grande fête foraine.

Entrée libre, Parking 3€