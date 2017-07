La Forbachoise 2017, retour en images

Vous êtes venus courir ou marcher contre le cancer ce 2 juillet 2017 à l'occasion de la Forbachoise, et France Bleu Lorraine était de la partie.

Retour en images sur une course qui ne se prend pas au sérieux. Les déguisements étaient de mise dans les rangs des participants de la Forbachoise 2017. L'année dernière la course avait accueilli plus de 800 inscrits, un vrai succès.

Echauffement en musique avant de se lancer pour de bon.

Le départ de la course c'est là. Patricia, coordinatrice de la Forbachoise et le maire de Forbach, Laurent Kalinowski ont marqués le top départ dans une ambiance surchauffée et des participants très motivés.

Et Marc Grandmontagne remet le prix France Bleu du meilleur déguisement à un groupe de garçons déguisés en fille. Philippe, directeur d'entreprise, est venu avec son équipe de 45 personnes. Le trophée remporté trônera à l'accueil de l'entreprise.