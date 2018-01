Evénement populaire et course de haut-niveau, animations familiales et compétitions sportives, la Foulée Blanche c’est 5 journées de fête du sport nordique à Autrans

Chaque année, la Foulée Blanche rassemble plusieurs milliers de pratiquants de ski nordique, du débutant à l’élite. Partenaire, France Bleu Isère est en direct de l'événement.

Différents parcours sont proposés à chacun, selon son niveau de ski et sa forme physique.

A tous les âges, la Foulée Blanche est une (re)découverte du patrimoine naturel du massif du Vercors, à travers le domaine nordique d’Autrans-Méaudre.

La Foulée Blanche est une manifestation populaire, où les simples amateurs peuvent skier aux côtés des champions actuels, futurs et vétérans.

En famille, entre amis, en club, avec l’école, le collège ou le lycée, il y a une Foulée Blanche pour chacun d’entre vous !

Les personnes en situation de handicap participent aussi à la Foulée Blanche.

