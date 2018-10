Cette fête traditionnelle aura bien lieu vendredi 19 octobre pour le plus grand plaisirs des habituels gourmets !

Avec les incidents qui se sont déroulés rue de la Boucherie, centre historique de Limoges, La Frairie des Petits Ventres était compromise. Finalement, nous nous réjouissons, car ce grand rendez-vous traditionnel aura bien lieu !

Véritable institution de la culture gastronomique de Limoges

Ce rassemblement festif et gourmand existe depuis 1973. Nous devons "La Frairie des Petits Ventres" à l’association du Vieux Limoges. Son but initial: sauver le quartier pittoresque de la Boucherie de la destruction. La Frairie des Petits Ventres se déroule chaque année le troisième vendredi d'octobre et commémore le souvenir de la corporation des bouchers de Limoges, autrefois très puissante.

Chaque année, près de 40 000 personnes se pressent dans la rue de la Boucherie, qui retrouve ses origines le temps d’une journée.

Une occasion festive pour partager un pan de l’histoire de Limoges mais aussi un moment fort de convivialité !

Le quartier de la Boucherie à Limoges où se déroule tous les ans La Frairie des Petits Ventres - ©La Frairie des Petits Ventres FB

Au menu ...

Quand on évoque Le Frairie on évoque les girots, les boudins, les pâtés aux pommes de terre, les couilles de moutons, les clafoutis... tout ce qui fait la réputation gastronomique de ce quartier historique.

Andouillettes, oignons et boudins - ©La Frairie des Petits Ventres FB

Tous les commerçants de la rue jouent le jeu le temps d'une journée. Qu'ils soient restaurateurs, coiffeurs, assureurs... leur boutique se transforme en arrière-cuisine et chacun, habillé d'un tablier, s'improvise cuisinier pour proposer un repas sur le pouce aux visiteurs. De nombreux exposants professionnels sont également présents pour étaler leur meilleurs produits régionaux.

France Bleu Limousin installe ses studios à la Frairie des petits ventres à Limoges, ce vendredi 19 octobre.

Au coeur de la fête, les reporters de la radio sillonne la rue de la boucherie tout au long de la journée pour découvrir les spécialités gastronomiques présentés par les commerçants et artisans.

Coup d'envoi de ce fil rouge dans la matinale à 8h30, puis de 10h à 11h dans l’émission « On cuisine ensemble » avec Régine Rossi Lagorce qui s’installe dans le restaurant « En bas d’la rue ».

Suite à l'incendie du mois de février dernier, le haut de la rue ne sera pas accessible pour des raisons de sécurité. La Frairie se tiendra dans le bas de la rue, sur la place Saint-Aurélien et place de la Barreyrette.