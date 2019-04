« La Framboise frivole » au théâtre Fontaine

Ils reviennent pour leurs cent ans !

Depuis cent ans (si, si), La Framboise Frivole met en musique les liens imaginaires inexistants entre le chat de la mère Michel et l'œuvre de Salieri, entre les Jarre de Maurice et les mers de Trenet et Debussy...

Avec cette fois Léonard de Vinci pour chef d'orchestre, elle vous fait découvrir musicalement l'influence des inventions de ce génie de la Renaissance sur les œuvres maîtresses des plus grands compositeurs.

À l'instar d'Einstein pressentant l'existence des ondes gravitationnelles avérées un siècle plus tard, La Framboise Frivole explore et met en lumière les trous noirs de la musique tout en transcendant les barrières du temps et des genres.

► Un spectacle à voir jusqu’au 12 avril au théâtre Fontaine. Réservez vite vos places