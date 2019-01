France Bleu Provence est partenaire de la Fuvelaine course autour de Fuveau le 6 Janvier 2019

"La Fuvelaine" après les excès durant les fêtes, voilà une bonne occasion d'appliquer à la lettre vos premières résolutions.

La Fevelaine le 6 Janvier à 10h30

L'association courir à Fuveau, vous a concocté de nouveaux parcours en cette année 2019, pour se renouveler, pour bousculer vos habitudes, et pour le plaisir de découvrir de nouvelles routes et chemins autour de Fuveau.

Le petit parcours

Gagne 500m et fait maintenant 7,3 km. Après un passage par le vieux village, ses ruelles et la place de l'église, il retourne au gymnase font d'Aurumy par le parc de la Chapelle Saint-Michel, site patrimonial de Fuveau.

Le grand parcours

Lui, atteint maintenant les 15,5 km, ce qui permet aux coureurs de longer le golf Sainte-Victoire et les communes voisines de Rousset et Peynier, avant de rentrer comme lors des éditions précédentes par la route de Belcodène. Le début du parcours passe lui aussi par la chapelle Saint-Michel, il en fait le tour même ! Parcours mixte, environ 40% de chemin et 60% de route.

Les enfants sont aussi conviés à courir sur trois parcours différents adaptés a tous les âges.

Informations et Inscription