La guinguette Barnabé à Boulazac ouvre ses portes à "Madame est servie"

L'émission "Madame est servie" pose ce samedi son tablier à la guinguette Barnabé à Boulazac. Retrouvez l'intégralité des recettes.

Barnabé © Radio France - Marie-Dominique Privé

Barnabé Copier

La guinguette Barnabé de Boulazac est un lieu de mémoire bien vivant qui évoque le charme des premiers congés payés. C'est un lieu magique, où l'on prenait le temps de se délasser, de boire, de danser, Un lieu de réjouissance au fil de l'eau, bercé par le clapotis de l'Isle. Depuis 1935, le bâtiment a accueilli des générations de périgourdins venus danser boire et s'amuser. Un lieu devenu une part entière du patrimoine local, au point que la guinguette fut classée.

La guinguette Barnabé à Boulazac © Radio France - Marie-Dominique Privé

Barnabé Copier

Depuis juin 2017, cette guinguette a ouvert ses portes à nouveau. Madame est servie y pose son tablier pour découvrir ce lieu mythique. Avec Didier Sivadier , son directeur , le chef Dominique Mazeau, et Christophe Braire de la boucherie Poissonnerie du rond point à Boulazac, découvrez vite cet endroit et le menu

En entrée un tartare de sandre

Suivi d’une araignée de porc accompagnée de sa polenta

En pour la note sucrée, un millefeuille à la mousse de noix

Tartare de saumon

Tartare de sandre © Radio France - Marie-Dominique Privé

Pour 4 personnes, prévoir 600 à 700 gr de filets de sandre. Faire enlever les arêtes par le poissonnier. Les couper en petits cubes au couteau. Ajouter ciboulette ciselée , graines de sésame, sel, poivre, huile d'olive 50 %, huile de tournesol 50 % Réserver au frais. Au dernier moment, ajouter du jus de citron. Dresser dans un cercle. Décorer avec un filet d'huile d'olive , des dés de tomates et ciboulette

Araignée de porc accompagnée de sa polenta

l'araignée de porc et son polenta © Radio France - Marie-Dominique Privé

Prévoir environ 200 gr d'araignée par personne. Préparer une bonne sauce tomate avec oignon, ail, herbes de provence et huile d'olive. Bien réduire et assaisonner. Dans une poêle chaude, faire dorer les araignées des 2 côtés , ajouter la sauce tomate et laisser mijoter 5 à 10 minutes. Servir avec une purée maison, des tagliatelles ou une polenta crémeuse

Millefeuille aux noix

mille feuille mousse de noix © Radio France - Marie-Dominique Privé

Etaler le feuilletage à 3 mm d'épaisseur. Le placer sur une plaque allant au four avec une feuille de papier cuisson dessous. Badigeonner le dessus avec un jaune d'oeuf, délayer avec un peu d'eau, saupoudrer de sucre et d'amandes effilées. Placer une autre feuille de papier de cuisson dessus et une autre plaque. Cuire environ 15 à 17 min à 180 . Sortir du four, enlever la plaque du dessus et laisser refroidir. Détailler la pâte avec un couteau à pain. Prévoir 2 morceaux de 12 x 6 environ par personne. Cuire ensemble 1 volume de noix, 1 vol de sucre et 1 vol d’eau jusqu’à caramélisation en remuant tout le temps. Quand les cerneaux sont bien enrobés de caramel, les mettre dans un robot avec la lame. Mixer jusqu’à obtenir une pâte lisse . Prendre 200 gr de co pralin de noix, incorporer 100 gr de beurre pommade.Monter une meringue italienne avec 4 blancs d’œufs et un sirop avec 200 gr de sucre .Fouetter jusqu’à refroidissement. Incorporer la meringue dans le pralin + beurre.Mettre dans une poche à douille avec une douille lisse de grand diamètre.Dans une assiette, poser un morceau de feuilletage.Garnissez avec l’appareil au pralin à la poche.Recouvrir avec le 2e morceau de feuilletage.Décorer à votre goût.

Bon appétit. Madame est servie.