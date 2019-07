La Haute-Garonne dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 6 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5 jusqu'au 25 août. Ce dimanche 28 juillet, direction la Haute-Garonne, de Toulouse aux contreforts des Pyrénées.

La Haute-Garonne ou Nauta Garona, en occitan, est l’un des départements français les plus longs, soit 145 km du nord au sud. Une géographie qui explique l’exceptionnelle diversité de ses paysages composés de plaines interminables, de coteaux verdoyants et de massifs montagneux majestueux, comme ce nouvel épisode de cette collection le donne à voir en compagnie d’hommes et de femmes sympathiques et joyeux, si fiers de mettre en valeur ce Sud-Ouest qu’ils aiment tant.

Et c’est naturellement par sa capitale, Toulouse, la plus célèbre ville rose de France, que débute la visite : capitole, couvent des Jacobins, basilique Saint-Sernin et hôtel d’Assézat sont autant de merveilles qui permettent d’embrasser l’histoire de la région avant de s’aventurer hors les murs pour admirer le toujours impressionnant canal du Midi, puis d’apprendre à teinter un vêtement à la main grâce au pastel bleu, qui fit jadis la fortune de tout le Lauragais.

Plus loin, nos guides toujours enjoués nous emmènent découvrir le Volvestre et son charmant village médiéval éponyme, Rieux-Volvestre, tout en prenant le temps d’une petite halte afin de profiter de l’invitation du propriétaire du splendide moulin des Bures, joyau transmis de père en fils depuis des générations. En poussant plus au Sud, tout près des Pyrénées, nous pourrons admirer la fantastique restauration de l’hôpital Notre-Dame-de-Lorette, ancêtre de l’assistance publique sauvé de la ruine par un artisan ébéniste étonnant, déterminé à rendre à cet édifice séculaire son éclat d’antan. Le projet de toute une vie. Ce sont des rencontres comme celle-là qui ont fait le succès de cette collection, qui vous réservera bien d’autres surprises encore dans ce numéro…

