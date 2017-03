LA JAVA A RAOUL ça approche

Vous êtes conviés à participer à la JAVA A RAOUL le vendredi 14 avril !

- LA JAVA A RAOUL

Soirée dérision, humour potache bref, un espace temps décalé complètement nécessaire en plaine campagne présidentielle ...

En vedette : LE RAOUL BAND' TOUJOURS ET ENCORE ! 8 museau d'chiens , pardon musiciens et des chanteurs qui rendent hommage à RAOUL en reprenant avec gouaille les chansons de son répertoire et des CAPENOULES. Fête, dérision et tendresse ...