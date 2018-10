Alsace, France

8H40 :

Domicile Clean à Mulhouse recherche

- Des employés de ménage H/F

- Des gardes d’enfants H/F

Pour postuler envoyez votre cv à : nathalie.fravalo@domicile-clean.fr

9H40 :

La chaudronnerie RUDINGER-GILLAIN à Rhinau recrute :

- Un chaudronnier H/F

- Un tourneur/fraiseur H/F

Envoyez votre cv sur le site internet www.chaudronnerie-rudinger.com ou contact@chaudronnerie-rudinger.com

10H40 :

La société Tupperware propose sur toute l’Alsace

- 300 postes de VDI (vendeur à domicile indépendant)

Pour avoir toutes les infos sur ces postes, rendez-vous sur www.tupperware.fr/connect ou par téléphone 03.89.44.32.24

12H30 :

Le pôle formation Alsace recrute

- sur les diplomes de l’éducation nationale (pour cap, bac pro bts… dans le milieu industriel)

- et aussi sur les diplomes des titres professionnels

Pour postuler aller sur le site http://www.formation-industries-alsace.fr

Portes ouvertes du Pôle formation Alsace

Mercredi 17 octobre à Colmar et Mulhouse de 13h30 à 17h et Samedi 20 octobre à Reichshoffen de 9h à12h

14H50 :

One job, agence d’intérim à Strasbourg recrute

- un comptable fournisseur

- un opérateur traitement thermique

- un préparateur de pièces

Pour postuler soit par téléphone au 03.88.15.40.00, ou par mail : accueil.strasbourg@one-job.fr ou encore sur le site www.onejob.fr

15H50 :

Le groupe Bartholdi immobilier, qui fait parti du groupe ORPI en Alsace recrute

- des conseillers immobiliers en vente H/F

- des conseillers immobiliers en location H/F

- un assistant commercial H/F

- comptable en gestion locative H/F

Les contrats proposés sont soit salarié CDI, soit statut d’agent commercial, ou encore auto-entrepreneur.

Pour postuler, envoyez vos cv à : aweiss@orpi.com

16H50 :

10ème édition du forum de l’emploi à Seltz avec pôle emploi wissembourg et haguenau et aussi leurs homologues allemand à la maison des loisirs et de la culture le vendredi 19 octobre de 9h à 13h. Toutes les infos sur www. pole-emploi.fr