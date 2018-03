retrouvez toute la journée de nombreux postes à pourvoir

9H40 :

Le cabinet de recrutement SATIS rh à Sainte Croix en plaine recrute pour l’un de ses clients

- Plusieurs experts comptable H/F

Pour postuler : v.kamla@satisrh.fr Ou contacter le 06.38.98.08.52

10H40 :

Mardi 27 mars se tient de 9h à 17h le Tremplin de l’Emploi à la salle Grassegert à Wittelsheim

Plus de 200 offres d’emploi et recrutements sur place, des conseils et formations, de la création d’entreprise

L’entrée est libre, n’oubliez pas vos CV

11h50 :

Alsace Intérim à Molsheim recrute

- Un technicien de maintenance H/F

- Un chauffeur PL/SPL

- Un assistant commerciale H/F

Pour postuler : molsheim@alsace-interim.com

12H30 :

ABAS France, éditeur de solutions ERP à destination des professionnels de l’industrie, annonce une campagne de recrutement en 2018 et souhaite intégrer plusieurs nouveaux collaborateurs au sein de ses équipes sur Strasbourg

- Des chefs de projets

- Des développeurs

Pour postuler : www.abas-erp.com ou info@abas-france.fr

14H50 :

Le groupe PREVOIR, situé à L’Espace européen de l’entreprise à Schiltigheim, , mais aussi à Colmar et Mulhouse recrute

- Un conseiller commercial-manager de l’intégration H/F

Pour postuler : mohamed.seni@prevoir.com

15H50 :

Camo Emploi à Eckbolsheim recrute

- Comptables

- Métalliers

- Maçons

- Chargés de clientèle bilingue allemand

- Techniciens chauffagiste

- Kinésithérapeuthe

Pour postuler : eckbolsheim@camo-emploi.fr Ou contacter le 03.88.10.81.00

16H50 :

La police nationale recrute sur le bas-rhin

- Des cadets de la république H/F

Sans condition de diplôme. Il faut être de nationalité française, âgé de 18 à 30 ans et avoir une bonne condition physique.

Avoir accompli la journée défense et citoyenneté et être de bonne moralité

Toutes les infos sur www.lapolicenationalerecrute.fr