La Journée Internationale des droits des femmes à Nice une occasion de mettre en avant les femmes qui comptent et qui bougent pour faire changer les mentalités

la ville de Nice a prévu un programme éclectique pour en connaitre le détail c'est ICI

France Bleu Azur a décidé de mettre en avant des femmes battantes qui chacune dans leur domaine essaient de faire avancer les mentalités

Action , enthousiasme , solidarité , bienveillance , elles occupent le terrain pour faire bouger les choses

Annick Laborde est coiffeur-barbier à Nice elle est dans le partage et la transmission , dès que son emploi du temps très charge le lui permet elle donne du temps et propose ses compétences auprès des personnes en situation précaire

Patricia Blondiaux souffre d'une sclérose en plaques, elle a crée l'association AcSEPT et à sorti un livre pour faire connaitre cette maladie et aider les personnes qui en sont atteintes , motivée et positive elle propose des activités ludiques et relaxantes aux femmes atteintes par la maladie

Françoise Cathagne est gouvernante dans l'unité de soins palliatifs de l'Hopital de L'Archet 1

Son rôle réconforter et accompagner les patients et les famille au sein de l'unité son surnom c'est Madame Plus