La Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre avec France Bleu Lorraine

Samedi 21 juin, à partir de 14h00 sur l'Esplanade de la République à Metz, France Bleu Lorraine et la garnison militaire de Metz vous attendent pour participer à cette Journée Nationale des Blessés de l'Armée de Terre ! #AvecNosBlessés #BLSDay Armée de Terre

France Bleu Lorraine et l’armée de Terre se mobilisent pour témoigner avec fraternité son soutien à tous les blessés et leurs familles, partout en métropole, en outre-mer et à l’étranger.

Metz Solidaire - 3ème édition - Défense Sirpa

Dans cette troisième édition de la Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre (JNBAT), les militaires de la garnison de Metz se mobiliseront eux aussi sur l’Esplanade de la République à Metz vendredi 21 juin dans un village d’animations ouvert à tous. Soutenir les blessés, c’est mettre en application cet esprit de famille en se rassemblant autour de tous ceux qui ont été douloureusement marqués dans leur chair ou dans leur esprit.

Une multitude de stands permettra de découvrir toutes les organisations (institutions, associations, entraides, organismes à caractère social institutionnels et non institutionnels, etc.) qui les accompagnent au quotidien. Cette occasion permettra à chacun d’entre nous, militaire ou civil, de témoigner aux blessés et à leurs familles notre soutien indéfectible au travers d’activités dédiées.

Encore aujourd’hui, le niveau d’engagement des armées en opération est important. Depuis 25 ans, l’institution militaire dénombre plus de 11 000 blessés. Ainsi la blessure du militaire, qu’elle soit visible ou invisible ou celle des familles endeuillées, engendrent une prise en charge immédiate et dans la durée par de nombreux acteurs tels que le commandement militaire, les partenaires médicaux et sociaux et les différentes associations d’entraide. Vendredi 21 juin à l’esplanade de Metz, chacun d’entre nous aura cette occasion de devenir aussi acteur en témoignant son soutien à celles et ceux qui ont consenti au sacrifice de leur intégrité physique ou psychique pour le service de la France.

Les unités, services, associations et partenaires présents sur l’esplanade :

- 3ème Régiment de Hussards

- 1ier Régiment du Service Militaire Volontaire

- Service de santé des armées HIA Legouest

- Le Centre d’Études et de Recherche de l’Appareillage pour le Handicap

- L’Office Nationale des Anciens Combattants (ONAC VG 57)

- Cercle Sportif et Artistique de la garnison militaire de Metz

- Centre Médical des Armées de la garnison de Metz

- Aviateurs de la base aérienne de Nancy-Ochey

- Association nationale des femmes de militaires (ANFEM)

- Association pour le développement et l’entraide dans l’armée (ADO)

- Gendarmerie Nationale

- Sapeurs-Pompiers SDIS 57

- Centre d’Information des Armées

- FC Metz