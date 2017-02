Les Journées Portes Ouvertes des Gîtes de France 2017

Après le succès des précédentes éditions, Gîtes de France, le leader français et européen du tourisme chez et par l’habitant, renouvelle son opération portes ouvertes dans ses hébergements, partout en France, les samedi 25 et dimanche 26 mars.

Les samedi 25 et dimanche 26 mars 2017

Les Gîtes de France, un patrimoine à découvrir

Ces portes ouvertes nationales constituent les “journées du patrimoine Gîtes de France“ : découverte d’hébergements à l’architecture typique de nos régions, réhabilités et sauvegardés par les propriétaires mais aussi d'habitats plus atypiques comme des maisons troglodytes, des cabanes perchées dans les arbres, des yourtes mongoles, des roulottes ou tipis.

Des animations à faire en famille proposées dans chaque hébergement.

Les propriétaires Gîtes de France réserveront à leurs visiteurs des attentions toutes particulières. Au programme des activités conviviales pour animer leur visite : cours de cuisine, visite commentée d’un potager, d’un jardin remarquable ou d’un vignoble, découverte des animaux de la ferme, tour de poney, atelier floral…

Ouvrir une chambre d’hôtes ou un gîte chez l’habitant : pourquoi pas se lancer !

Pour celles et ceux qui ont un projet d’hébergement chez l’habitant qui leur trotte dans la tête, ces portes ouvertes seront l’occasion de partager l’expérience de propriétaires qui se sont lancés, avec succès, dans cette activité. Ils pourront bénéficier par ailleurs d’un accueil personnalisé dispensé par les collaborateurs Gîtes de France® dans leur département pour les aider à faire avancer leur projet.

Retrouvez tous les hébergements participant à l'opération sur portesouvertes.gites-de-france.com

Portes ouvertes des Gites de France ® - © Gites de France

Gagnez votre chèque cadeau Gîtes de France

_Un séjour en gîte ou un week-end en maison d'hôtes Gîtes de France®, près de chez vous ou dans la région où vous avez toujours voulu aller, ça vous dit ?

France Bleu vous offre votre chèque cadeau Gîtes de France d'un montant de 170 euros_