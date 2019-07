La K.B.M. 2019 à Maubeuge avec France Bleu Nord du 17 au 21 juillet

Maubeuge, France

Pour qu’une KBM se passe dans les meilleures conditions, plusieurs ingrédients sont indispensables

Tout d’abord, un public qui s’amuse (et à Maubeuge, on sait ce que faire la fête veut dire), un lieu propice à une ambiance de folie (avec un nouveau chapiteau extérieur, une scène plus grande pour accueillir plus d’artistes et une sonorisation dernier cri) et bien entendu, un animateur qui entre en osmose avec son public !

Alors pour cette édition 2019, nous avons le plaisir de réinviter, celui qui est le pilier (au sens noble du terme) de la Kermesse de la Bière de Maubeuge : Joël Alain avec l’orchestre Adequat, il vous fait vivre une ambiance tout à fait folle pleine de bonne humeur et de chants, dans un esprit Kermesse.

L'édition 2019 du mercredi 17 au vendredi 21 juillet

Patrick Sébastien

Mercredi 17 juillet en soirée

Jeudi 18 juillet en après midi

Est-il encore besoin de présenter le plus grand saltimbanque de France ? Animateur du « Plus Grand

Cabaret du Monde » et des « Années Bonheur » et de bien d’autres émissions avant cela… imitateur, humoriste et chanteur, il est l’auteur des plus grands tubes d’une fête réussie. Que celui qui n’a jamais entonné « Le petit bonhomme en mousse », « Les sardines », « C’est chaud » en faisant « Tourner les serviettes » se lève. Dans tous les cas, il ne saura résister aux rythmes endiablés et éminemment positifs qui se dégagent de cette figure de

« La fiesta » ! Un hôte de marque pour la KBM 2019 auquel, nous en sommes convaincus, tous les participants réserveront un accueil particulier.

KBM Night Fiver: Goldmen & Bootleg ABBA

Jeudi 18 juillet en soirée

Soirée années 80 costumée (Costume non obligatoire, mais ce serait sympa)

« costumez- vous» et venez nous rejoindre pour cette nuit de folie. Lors de cet événement, vous pourrez vibrer au son des plus grands hits de Goldman avec le meilleur tribute qui existe : Goldmen !

Et dès que vos corps et vos cœurs seront à l’unisson, vous pourrez vous déchainer sur les rythmes très disco du Bootleg Abba.

Alors, sortez vos plus beaux costumes et venez montrer vos pas de danse les plus funky !

Un CADEAU OFFERT pour les personnes costumées (dans la limite des stocks disponibles).

Mais si vous n’êtes pas costumés, ce n’est pas grave, on vous aime quand même !

Jean-Baptiste Guegan

Vendredi 19 juillet en soirée

Gagnant de « La France a un incroyable Talent 2018 »

Jean-Baptiste Guegan est un authentique talent qui va vous faire vivre des émotions et vous donnera des frissons. En effet, il ne chante pas uniquement comme le plus célèbre des francobelges… il incarne à la perfection l’éternel Johnny Hallyday ! Avec lui, vous revivrez au travers des plus grands tubes, toute la carrière de celui qui a laissé derrière lui des générations entières de rockers. Alors, lors ce concert tout à fait unique, prenez le temps de fermer les yeux, de croiser vos poignets et vibrez à l’unisson de tous ceux qui ont un jour « refusé de mourir d’amour enchainé » !

Magic System

Samedi 20 juillet en soirée

Il existe un système de mesure de la qualité d’un tube : si dès que vous entendez son air, vous vous mettez à danser, alors il est excellent ! Magic System, c’est exactement ça.

Ce quatuor de folie sait comment faire monter l’ambiance jusqu’à son paroxysme ! Lorsqu’ils arrivent sur scène, celle-ci devient tout simplement électrique et tout un chacun reprenden chœur leurs titres.

Al Mickay’s Earth Wind and Fire Expérience

Dimanche 21 Juillet en soirée

Vous prenez un guitariste de légende, qui, du haut de ses 71 ans, a traversé les époques avec son style mêlant funk, jazz, RnB et soul et est primé par 6 Grammy Awards ! Vous ajoutez 13 musiciens et vous reformez le groupe Earth, Wind and Fire ! Mettez tout ce beau monde sur scène… et là, vous vous sentez pris par un rythme plus qu’entraînant. Laissez-vous faire et en quelques instants, vous chanterez à tue-tête des classiques comme« September », « Let’s Groove » ou vous danserez aussi bien qu’Omar Sy dans le film Intouchables sur « Boogie Wonderland ». Autant de hits avec une identité musicale très forte autour du funk, qui ont inspiré des générations entières de musiciens.

