La Loire Atlantique dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 4 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5. Des régions de France sous un nouvel angle : des paysages, des sites historiques, des spécialités culinaires ...

Ce dimanche on part pour une escapade au sud des Pays de la Loire, à la découverte du très riche département de la Loire-Atlantique. Que vous soyez bords de mer, ville ou bien bocage typique, nul besoin de choisir ! L'émission commence à Nantes, fière capitale de la région dont la richesse du patrimoine et la créativité débordante vous surprendront. Puis direction Guérande et son riche passé médiéval. Non loin d’elle le Parc naturel régional de Brière étonne jusque dans les entrailles de sa terre … Pour finir Pornic, son port de pêche pittoresque et ses élégantes villas. Au menu : merveilles architecturales, plaisirs de la table et beautés de la nature. Et pour vous servir : d’inlassables amoureux de cette région qui vous promettent un voyage haut en couleurs !

Dimanche 20 août à 20h50 sur France 5

Rediffusion le samedi 26 août

Prochain rendez-vous avec Les 100 lieux qu'il faut voir dimanche 27 août, le Lot-et-Garonne sera mis à l'honneur sur France 5.