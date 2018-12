La magie de Noël au Jardin d'Orsay de Limoges avec France Bleu Limousin

France Bleu Limousin au coeur du marché de Noël avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne et la Chambre d’Agriculture. Le rendez-vous incontournable avant les fêtes de fin d'année !

Afin de trouver le cadeau de Noël original, de se promener quelques heures ou encore de déguster un bon vin chaud après le travail, le marché de Noël au Jardin d'Orsay de Limoges est le rendez-vous à ne pas manquer.

On adore y flâner entre amis ou en famille, découvrir de nouveaux créateurs et goûter des spécialités. Avec la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne et la Chambre d'Agriculture, se sont plus de 100 exposants du Limousin et des départements limitrophes qui viendront nous éclairer dans nos choix pour fêter Noël !

Plus de 9à exposants seront présents au marché de Noël organisé par les Chambres de métier et de l'artisanat et d'agriculture du 13 au 24 décembre 2018/ Photo non contractuelle - CC- Hans Pixabay

Un marché 100% artisans et producteurs

En s'installant au Jardin d'Orsay de Limoges, le marché de Noël 2018 gagne de la place..donc.. des exposants ! Ils seront présents dès le 13 décembre pour proposer de l'artisanat (porcelaine, émaux, bijoux en tous genres, bois, métal...) et des produits fermiers ( porc cul-noir, chocolat, truffe, escargots, miel de la région...).

Tout sera réuni pour nous aider à préparer au mieux notre menu de réveillon et à trouver les cadeaux les plus originaux pour nos fêtes de fin d’année !

Le marché, véritable lien entre les producteurs et artisans de notre Région et les consommateurs, il leur permet de retrouver, concentré en un même endroit toutes les spécialités locales de notre terroir /

France Bleu Limousin sera en direct de ce marché de Noël

Jeudi 13 et vendredi 21 décembre, deux émissions se feront en direct du Jardin d'Orsay

De 10h à 11h, durant ces deux jours, Régine Rossi-Lagorce vous proposera sa cuisine sur place, entourée des meilleurs producteurs mis en valeur régulièrement dans son émission.

De 16h à 19h, "ça vaut le détour" sera installé au Jardin d'Orsay, au coeur des exposants pour nous les présenter et nous donner des idées de cadeaux à glisser dans la hotte cette année !

Tous les jours, entre 10h et 11h, France Bleu Limousin vous offre un panier garni de bons produits de la région à l'occasion de ce Marché de Noël. Jouez avec nous au 05.55.34.5000