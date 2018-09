ZEF à Requignies pour son One Man Show "Père Grand'Père et Repère

"ZEF : One man show de qualité depuis 1963" Le célèbre chroniqueur de France Bleu Nord qui vous dévoile un trait d'humeur(our) chaque matin se produit salle des Fêtes à Requignies pour son One Man Show "Père, Grand'Père et Repère" !