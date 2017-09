La Magie Fant’Ascq arrive à Villeneuve d’Ascq les 7 et 8 octobre .

Ce Festival est devenu l’un des plus importants de la magie en France. Chaque année, FANT’ASCQ accueille sur la scène de la salle Concorde des artistes prestigieux.

Ce weekend des 7 et 8 octobre, des magiciens provenant du « Plus grand cabaret du monde » et de « La France a un incroyable talent « comme MAHINI, François PIERCE Jimmy DELP et Alexis HAZARD vont vous époustoufler, pour des grandes illusions, de la manipulation et de la magie comique, le tout parrainé par Margaux DRECOURT de Wéo.!

Le Festival de Magie Fant’Ascq a accueilli près d’une trentaine d’artistes de talent: des grandes illusions, des comiques, des acrobates, un ventriloque, un hypnotiseur, des danseurs, un mentaliste, des spécialistes d’oiseaux, des manipulateurs de cartes comme Pilou (champion du monde de magie en 2006), Alain Mask (champion du monde en 2000), ou encore le peintre Jean Pierre Blanchard, avec plus de 30 passages au « Plus grand cabaret du Monde »… Sans compter nos parrains d’exception, comme l’acteur français Jean-Claude Dreyfus, le grand magicien Sylvain Mirouf, Virginie Schodet, 1ère dauphine Miss Nord Pas de Calais 2014 et le célèbre Dani Lary, magicien officiel de l’émission « Le Plus Grand Cabaret du Monde » sur France 2.Suite au succès de cet événement, nous organisons à nouveau le Festival cette année les 7 et 8 octobre 2017 avec de nouveaux artistes aussi prestigieux que les années précédentes, provenant notamment du « Plus grand cabaret du Monde (France 2) et de La France a un Incroyable Talent (M6) »

Une grande illusion internationale avec Mahni (champion de France de magie 2016), François Pierce (manipulation), notre célèbre magicien local Alexis Hazard (Evasion aquatique), de la magie comique avec Jimmy Delp (Vice-Champion de France 2016) et beaucoup d’autres surprises !!!!!

Le Marraine de l’édition 2017 de Fant’Ascq est Margaux Drécourt, magicienne et animatrice sur La télévision Weo.

Animé par la magicien Charly Potter cet événement magique est un spectacle pour tous, la magie est est de notre enfance.

Magic Cartoon avec Jimmy Delp

Evasion Aquatique avec Alexis Hazard

France Bleu Nord partenaire du Festival de Magie Fant’Ascq les 7 et 8 octobre 2017 à l’espace Concorde de Villeneuve d’As

Réservez votre soirée :

Tarifs 10€/16 € Tickets en vnete : Auchan/ Cora/ Cultura/ Furet/ Ticketnet.fr

infos .charlypotter.com/