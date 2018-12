La Maison France 5 à Dieulefit dans la Drôme Provençale

Vendredi 7 décembre France Bleu vous propose de découvrir Dieulefit, dans la Drôme provençale, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Dieulefit dans la Drôme provençale

La Drôme provençale elle est à l’honneur cette semaine dans La Maison France 5. Nous allons rayonner autour du petit village de Dieulefit, situé à une trentaine de kilomètres de Montélimar…Un petit bourg tranquille, perché à 400 mètres d’altitude, au fond de la vallée du Jabron…Une terre chargée d’histoire qui vaut le détour !

Les intervenants de cette semaine ...

Aline Raffy , chargée de communication de l’Office de tourisme, nous fera la visite de Dieulefit

Françoise et Patrick Meisch ont quitté le Luxembourg pour s'installer en Drôme provençale, ils y ont ouverts une magnifique maison d'hôtes, Le Mas de l'Adret, avec un parti-pris décoratif résolument contemporain

Le pays de Dieulefit est depuis l'époque gallo-romaine, une terre de potiers. Sandrine Delmas avec 3 autres associés ont décidé de sauver l'ancienne faïencerie de Poêt-Laval, fermée depuis 2008, pour y créer notamment des ateliers d'artistes céramistes

Nous retrouverons Françoise Chollet. Architecte, elle partage son temps entre Lyon et la Drôme provençale où elle a rénové une ancienne ferme du 18e. Elle nous en fera la visite et nous fera partager ses deux coups de cœurs

La Drôme est riche en couleurs mais aussi en senteurs. Pas étonnant alors, qu'une fameuse entreprise française, spécialisée dans les senteurs d'intérieurs et les bougies parfumées, ait installé ses ateliers à Grignan, au pied du château. Un territoire très inspirant pour cette fabrique dont les produits sont estampillés « made in Provence ». Nous découvrir les secrets de fabrication avec Jerôme Chamourin, le Directeur

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Nous retrouverons notre duo d’architectes : Gaëlle et Karine qui cette semaine doivent créer un meuble contre un mur

Les meilleurs alliés du noir : Quels sont les meilleurs alliés du noir : avec quelles couleurs le mixer, mais aussi quelles matières pour obtenir le meilleur effet…. On a quelques idées sur la question

Les lits gain de place : Optimisation de l’espace oblige, aujourd’hui, les lits se font de plus en plus « gain de place » : lit coffre, tiroirs ou tête de lit intégrés, …. Bref aujourd’hui les lits savent se faire de plus en plus ingénieux sans rien perdre de leur esthétisme

Une bastide du 19e à Montélimar : On s’intéressera à la rénovation d’une bastide du 19e siècle. Elle est située pas très loin, à Montélimar. Pierre et Céline, ont consacré une année de leur vie à la rénovation des lieux et ce dans le plus pur respect des lieux !

Bougies, lanternes et photophore : Il sera question de photophores, de lanternes, et de bougeoirs…de très bons compagnons de déco pour apporter de la fantaisie, de la chaleur et une note cosy à un intérieur. Surtout en période hivernale…

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 14 décembre à 20h50. Le Quercy blanc sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.