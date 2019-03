La Maison France 5 à Lisbonne, vendredi 8 mars à 20h50

Vendredi 8 mars France Bleu vous propose de découvrir Lisbonne au Portugal, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Lisbonne au Portugal

Cette semaine, La Maison France 5 vous propose d’aller chercher un peu le soleil et le ciel azur et de faire halte dans l’une des capitales européennes les plus convoitées du moment : une ville aux multiples visages mais au charme unique : bienvenue à Lisbonne, au Portugal !

Les intervenants de cette semaine ...

La visite de l’Alfama se fera avec l’architecte, Sylvain Grasset qui va nous faire profiter de son regard aiguisé sur le quartier de l’Alfama. Il habite au Portugal depuis 2006 et a vécu près de 4 ans dans le cœur historique qu’il nous invite à découvrir aujourd’hui en sa compagnie.

Fréderic Coustols est un passionné de vieilles pierres, il a relevé le défi fou de réhabiliter un palais du 15e siècle, Le Palacio Belmonte, pour en faire un hôtel de charme : 3700m2 au total : un lieu chargé d'histoire perché sur les hauteurs d'Alfama.

Dans la même veine patrimoniale, nous ferons la visite de la Fondation initiée par le célèbre banquier et amateur d'art, Ricardo Santo Silva . Sa mission : protéger et diffuser le savoir-faire des arts décoratifs portugais et les métiers qui s'y rapportent

Nous retrouverons, au cœur de l'Alfama, Déborah Guest . Elle est française et s'est installée à Lisbonne avec son mari en 2016. Déborah est férue de décoration, tout particulièrement de mobilier vintage… On va la suivre dans la capitale où elle nous fera découvrir ses adresses « coup de cœur » mais aussi son intérieur

Nous ferons un détour par la galerie de Pierre et Marie Nachbaur. Ils sont français et vivent depuis plusieurs années dans la capitale portugaise. Férus de design et d'art contemporain, ils ont ouvert une galerie au cœur de la ville où ils vendent du mobilier signé des plus grands designers du 20e siècle

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Stéphane Millet doit cette semaine repenser l’espace d’un salon en trouvant une logique entre les volumes et la fonction

Le Marbre : On va s’intéresser à un matériau que l’on connait bien au Portugal : le marbre. En France, il remporte un vif succès :meubles, luminaires ou même petits objets, on le retrouve sous de multiples formes et il fait toujours son petit effet !

Dans de beaux draps : Le linge de lit doit être choisi avec le plus grand soin : quelle fibre privilégier pour quel type de confort : le lin ou le coton ? Quel type de housses de couette privilégier ? Il faut également penser aux protections d’oreillers et de matelas … Bref on vous a concocté un petit dossier complet sur le sujet...

Un appartement sous les toits dans l'Alfama : On fera la visite d’un appartement lisboète situé sous les toits d’un immeuble, au cœur de l’Alfama. Maria, la propriétaire l’a entièrement fait rénover. L’appartement était en effet très sombre et assez vétuste au moment de l’achat. L’enjeu de la rénovation était justement de lui apporter plus de luminosité et surtout d’optimiser le moindre centimètre carré….

Catia Esteves - Créatrice de luminaires : Cette jeune créatrice portugaise vient du monde de l’architecture et s’est lancée dans la création de luminaires. Sa démarche est assez originale, car elle utilise des matériaux du quotidien comme le carton, le papier ou encore le fil de fer…Son travail méritait qu’on s’y attarde, car il est assez exceptionnel

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 15 mars à 20h50. Lisbonne - Belem au Portugal sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.