La Maison France 5 à Morzine

Vendredi 1er février France Bleu vous propose de découvrir Morzine, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Morzine

Cette semaine je vous propose de planter les bâtons au cœur du domaine skiable des Portes du soleil et de faire halte à Morzine. Un petit village savoyard, situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman et où l’art de vivre montagnard est resté, aujourd’hui encore, parfaitement intacte.

Les intervenants de cette semaine ...

Marie Laure Page , guide, nous accompagnera pour une petite balade dans la ville de Morzine.

Hervé Marullaz est un architecte morzinois qui a pour spécialité l'architecture de montagne. Il nous fera découvrir l'une de ses dernières réalisations : un chalet d'exception mêlant lignes contemporaines et matériaux traditionnels.

Comme Hervé Marullaz , Muriel et Marc s'inspirent de leur environnement. Ils se sont spécialisés dans la décoration de montagne en créant les Sculpteurs du lac avec notamment une ligne de meubles en vieux bois réalisés par Marc en personne.

Karine Baud est décoratrice et connait cette belle vallée par cœur. Elle nous fera partager ses goûts en matière de décoration mais aussi ses bonnes adresses…

Nous ferons un petit tour à Avoriaz pour découvrir un hôtel mythique de la station : L'hôtel Des Dromonts. Il fut l'un des premiers à sortir de terre lorsque s'est construite la station. Depuis, il a été racheté par la famille Sibuet qui l'a complètement rénové en s'inspirant des années 60 pour la décoration.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Stéphane Millet doit créer des espaces distincts dans un séjour.

Une touche d’or et d’argent : Pour donner un peu d’éclat à son intérieur et apporter un brin de sophistication, on peut oser une touche de doré ou d’argenté : linge de lit, vaisselle mais aussi luminaires. Les possibilités ne manquent pas… le tout bien sûr est d’y aller avec parcimonie pour éviter le côté bling bling.

Les fours : Comment choisir le bon four : plusieurs critères sont à prendre en considération : le mode de cuisson souhaité (traditionnel, vapeur), les dimensions, le système d’ouverture, sans oublier les différentes options innovantes qui peuvent peser dans la balance.

L’ancienne ferme : Jérôme a rénové une ancienne ferme du XIXe de 400m2. Il n'est pas du métier mais il a su s'entourer des meilleurs artisans locaux pour transformer cette bâtisse inhabitable au départ en un chalet familial. Un chantier colossal: il a fallu notamment démonter les planchers, le toit et les bardages.

La déco pour les frileux : On va donner quelques conseils à celles et ceux qui souhaitent réchauffer leur intérieur en jouant avec les matières douces et chaleureuse. Et en montagne c’est tout particulièrement de circonstance.

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 8 février à 20h50. Yvoire et Thonon-Les-Bains seront les prochaines destinations de Stéphane Thébaut.