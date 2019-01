La Maison France 5 à Mulhouse

Vendredi 25 janvier France Bleu vous propose de découvrir Mulhouse, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Mulhouse

Direction cette semaine, la région Grand-Est et le Sud de l’Alsace pour découvrir celle qui fut très longtemps le berceau de l’industrie alsacienne, au point qu’on lui affubla le surnom de MANCHESTER à la française ou encore la ville au 100 cheminées. Un passé industriel qui forgea à jamais son identité. Mulhouse est à l’honneur dans la Maison France 5 !

Les intervenants de cette semaine ...

Oliver Arnold est professeur d’histoire et nous fera découvrir Mulhouse.

est professeur d’histoire et nous fera découvrir Mulhouse. Anne Hubert est la créatrice d’une marque de linge de maison, La Cerise Sur Le Gateau. Elle a quitté Paris pour Mulhouse. Avec son mari, et une poignée de passionnés, ils ont réhabilité une ancienne usine désaffectée pour en faire des espaces d’habitation dont le loft où ils vivent maintenant.

est la créatrice d’une marque de linge de maison, La Cerise Sur Le Gateau. Elle a quitté Paris pour Mulhouse. Avec son mari, et une poignée de passionnés, ils ont réhabilité une ancienne usine désaffectée pour en faire des espaces d’habitation dont le loft où ils vivent maintenant. Si certaines friches industrielles ont été transformées en habitat, d’autres ont trouvé une autre vocation, comme celle d’accueillir des ateliers d’artistes et artisans. C’est le défi relevé par Martine Zussy qui s’occupe de Motoco, une résidence d’artistes installée dans l’ancienne fabrique de fils textile DMC.

qui s’occupe de Motoco, une résidence d’artistes installée dans l’ancienne fabrique de fils textile DMC. Sandrine Ziegler Munsk est une créatrice qui commence à se tailler une sérieuse réputation à Mulhouse. Elle y vit depuis plus de 15 ans et en connait les adresses incontournables. Elle nous en donnera la primeur et nous fera également découvrir son espace de vie : un appartement aux accents très contemporains qu’elle nous fera visiter.

est une créatrice qui commence à se tailler une sérieuse réputation à Mulhouse. Elle y vit depuis plus de 15 ans et en connait les adresses incontournables. Elle nous en donnera la primeur et nous fera également découvrir son espace de vie : un appartement aux accents très contemporains qu’elle nous fera visiter. Avec Guillaume Tregouet, nous visiterons la fabrique de papier peint créée par Jean Zuber en 1798 à Rixheim. Durant tout le 19e siècle elle fut l’un des fleurons de la région, toujours à la pointe des innovations, fournissant les plus grandes manufactures de papiers peints panoramiques d’Europe. Encore en activité, l’entreprise imprime avec les mêmes techniques qu’autrefois, à l’aide de planches de bois sculptées.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Stéphane Millet nous emmène à Lyon où il doit créer une pièce supplémentaire dans un salon. lumineux

Un soupçon de moutarde : La couleur moutarde fait un tabac en ce moment // En version douce ou forte, la couleur moutarde apporte une touche chaude et dynamique à nos intérieurs. Meuble, vaisselle ou textile, sur quel support peut on l'oser, avec quelles couleurs l'associer ? ... c'est "la" question du moment à se poser.

Des escaliers malins et design : L’escalier, en plus de permettre de vaquer librement d’un étage à l’autre, est un élément fort dans un intérieur. De notre côté, on a arrêté notre regard sur certains modèles d’escalier, pour leur aspect design mais aussi pour leur côté pratique et innovant.

Rénover un loft à Mulhouse : On va découvrir un loft créé dans une ancienne usine. Philippe, le propriétaire est photographe. Il recherchait un lieu mixte, où il pourrait à la fois vivre et travailler… Il a totalement réhabilité les lieux avec en plus plein d’idées originales pour lui donner un caractère unique !

Un poêlier alsacien : En Alsace il est une tradition qui perdure dans beaucoup de maisons, celle de se chauffer avec un poêle à bois. Nous nous sommes justement rendus dans un atelier dont la spécialité depuis plus de 30 ans est la fabrication et la restauration de poêles anciens en faïence. Walter qui est dans l’entreprise depuis 1988 a repris avec brio le flambeau, il nous ouvre les portes de l’atelier.

