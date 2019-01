La Maison France 5 à Penne d'Agenais dans le Lot et Garonne

Vendredi 11 janvier France Bleu vous propose de découvrir le village de Penne d'Agenais, dans le Lot et Garonne, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Penne d'Agenais dans le Lot et Garonne

Cette semaine La Maison France 5 vous propose de partir en région Nouvelle Aquitaine, sur les routes du Lot et Garonne. Il est l’un des plus fidèles au Sud-Ouest, dans sa convivialité, son authenticité mais aussi sa gastronomie. Un territoire chargé d’histoire, riche de nombreux châteaux et bastides mais aussi de villages typiques comme Penne d’Agenais où nous faisons halte aujourd’hui !

Les intervenants de cette semaine ...

Maria Garrouste , raconteuse de pays fera la visite du village de Penne d’Agenais.

, raconteuse de pays fera la visite du village de Penne d’Agenais. Depuis sa plus tendre enfance, Nathalie Guigné voue une passion pour La Vallée du Lot où elle venait en vacances en famille. Lorsqu’elle a décidé de donner un nouveau tournant à sa vie en 1995, c’est donc naturellement qu’elle s’est tournée vers sa terre de cœur pour créer une chambre d’hôtes : Le Relai de Roqueforeau.

voue une passion pour La Vallée du Lot où elle venait en vacances en famille. Lorsqu’elle a décidé de donner un nouveau tournant à sa vie en 1995, c’est donc naturellement qu’elle s’est tournée vers sa terre de cœur pour créer une chambre d’hôtes : Le Relai de Roqueforeau. Installé depuis plus de 30 ans à Penne d’Agenais, Simon Charbonnier est dinandier d’art : un savoir-faire qu’il a découvert à la télévision lorsqu’il était enfant.

est dinandier d’art : un savoir-faire qu’il a découvert à la télévision lorsqu’il était enfant. Maryline Schwoerer est originaire du Lot et Garonne. Férue de décoration depuis toujours, elle a décidé de quitter son métier d’enseignante pour se consacrer exclusivement à l’agencement d’intérieur, mais pas seulement puisqu’elle est aussi l’une des rares dans la région à travailler le zinc. Elle va nous faire découvrir son univers mais aussi ses 2 coups de cœur !

est originaire du Lot et Garonne. Férue de décoration depuis toujours, elle a décidé de quitter son métier d’enseignante pour se consacrer exclusivement à l’agencement d’intérieur, mais pas seulement puisqu’elle est aussi l’une des rares dans la région à travailler le zinc. Elle va nous faire découvrir son univers mais aussi ses 2 coups de cœur ! La vallée du Lot a bien d’autres trésors à nous révéler comme la tuilerie, située tout près de Fumel, à Condat. Spécialisée dans la tuile plate, les carreaux, carrelages, et briquettes. Tout est fait de façon traditionnelle, comme au temps des ancêtres d’Olivier Deguilhen, qui dirige aujourd’hui l’entreprise… 3e génération de tuilier.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Stéphane Millet doit habiller un conduit de cheminée atypique.

Les tables de cuisson : Parmi les différents équipements indispensables au quotidien dans une cuisine, il y a les plaques de cuisson : plaques encastrées, intégrées à une cuisinière ou pianos professionnels…Le choix n’est pas simple et pourtant il est de toute importance, encore plus, si l’on est un fin cuisinier.

Les couverts de tables : En matière d’arts de la table, les couverts sont un des éléments incontournables…et vous allez voir qu’ils sortent de plus en plus de leur neutralité : classiques revisités ou ultra contemporains, en céramique, en acier ou en matières plus techniques, cette saison à table ce sont les couverts qui sortent du lot.

Rénover une maison début 19e : Visite d’une maison du début du 19e siècle en pierre de Garonne et en brique. Katia et son mari, les propriétaires, souhaitaient la remettre au goût du jour, tout en conservant certaines traces du passé. Parmi les changements effectués : créations d'ouvertures, redistribution des pièces, renforcement de l’isolation avec des matériaux écologiques.

Un air de campagne : On donnera quelques idées déco pour apporter un petit air de campagne à son intérieur, et ce, même quand on vit en zone urbaine. C’est aussi une manière de faire le lien avec les différents intérieurs que l’on a pu découvrir aujourd’hui dans cette belle région qu’est le Lot et Garonne

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 18 janvier à 20h50. Besançon sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.