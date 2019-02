La Maison France 5 à Yvoire et Thonon-Les-Bains

Vendredi 8 février France Bleu vous propose de découvrirYvoire et Thonon-Les-Bains, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Yvoire et Thonon-Les-Bains

Cette semaine, on vous emmène en Haute-Savoie sur les rives du Lac Léman, et c’est Yvoire qui sera aujourd’hui notre port d’attache, un village médiéval, situé entre lac et montagne qui fait partie des plus beaux villages de France. Il est aussi lauréat du plus beau fleurissement de France ! Avec tout ça, on comprend pourquoi elle est surnommée la perle du Léman !

Les intervenants de cette semaine ...

C’est Geneviève Favre , guide du patrimoine qui nous emmènera à la découverte du cœur historique d’Yvoire.

Propriétaire d'un restaurant/concept, Mathilde Buttin est une férue de décoration, on lui a donc demandé aujourd'hui d'être notre carte blanche et de nous faire partager ses partis-pris décoratifs pour les moins audacieux.

Viticulteur en Bourgogne, Louis-Michel est un passionné d'architecture, un métier qu'il aurait aimé exercer dans une autre vie. Et on peut dire qu'il a eu du flair quand il a acheté ce vieil hangar à bateaux en bordure du lac Léman !

Et puis on rendra visite à Hubert Lehrer qui nous fera découvrir ses ateliers spécialisés dans la taille sur cristal et la décoration sur verre. Une entreprise qu'il a ouverte en 1993 à Yvoire, conquis par le charme très atypique de la ville et son environnement exceptionnel.

Nous nous rendrons à la cristallerie d'Yvoire qui a pour spécialité : la taille, la gravure et la peinture sur verre. Verres à vin, flûtes à champagne mais aussi carafes sortent ainsi des ateliers, parés de belles décorations réalisées par des mains expertes. Hubert Lehrer, le fondateur de la cristallerie d'Yvoire nous en révèle les secrets.

Découverte de la maison de Christine, située un peu plus dans les terres, et pour laquelle elle a eu un gros coup de cœur il y a plus de 18 ans maintenant ! Au fil des années, elle n'a eu de cesse de la transformer, la décorer pour lui apporter toujours plus de confort et de style.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Nous retrouvons Karine et Gaëlle qui doivent agrandir une chambre d’ado.

Du beau son : Plus que jamais les équipements pour écouter de la musique sont devenus de véritables éléments de décoration. Petites enceintes nomades ou plus imposantes, chaines hifi ou platines vinyle, modèles rétro ou plus contemporains, cette saison on n’hésite pas à piocher parmi une multitude de styles pour écouter du « bon son ».

Cuisine et matériaux : La cuisine est devenue une pièce maitresse de la maison, une pièce à vivre à part entière. Alors, on aime la bichonner notamment à travers le choix des matériaux et surtout dans la façon de les mixer.

Une ancienne ferme du 19e : On s’intéressera à la rénovation d’une ancienne ferme située un peu plus loin, mais toujours en Haute-Savoie. La bâtisse était totalement en ruine au moment de son acquisition. Valérie Isaac la propriétaire des lieux, qui est aussi architecte d'intérieur, adore le "gros œuvre".

Choisir son poêle à bois : On donnera quelques conseils à celles et ceux qui souhaiteraient s’équiper d’un poêle à bois : quels matériaux choisir, pour quelle puissance, faut-il opter pour le bois ou les granulés ?

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 15 février à 20h50. Quelle sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut ?